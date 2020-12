Cecilia Capriotti: tutto il trash che sta regalando al Grande Fratello Vip – VIDEO

Cecilia Capriotti è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip venerdì 18 Dicembre, ed in soli due giorni ha regalato tantissimo trash al GF.

La bellissima Cecilia, classe 1976, attrice e showgirl e madre di una bambina di nome Maria Isabelle si sta facendo conoscere in casa e si sta facendo apprezzare dal pubblico per la sua simpatia.

La Capriotti adora il lusso, gli eccessi e non ne fa un segreto e sta regalando tantissime chicche in questi giorni. Possiamo definirla come un vero e proprio personaggio, che fa ridere e si fa apprezzare.

Vediamo insieme qualche video in cui ci mostra parte del trash che sta regalando. La concorrente promette bene e darà tantissimo materiale al popolo del web.