Cinque erbe aromatiche con effetto incredibili per la tua salute

Le erbe aromatiche sono conosciute ed impiegate fin dai tempi più antichi per via delle loro molteplici proprietà benefiche. Perfino gli antichi Egizi le utilizzavano per imbalsamare i corpi dei loro defunti. I gladiatori romani invece le utilizzavano per mantenersi in forma prima dei combattimenti. Furono poi proprio i Romani a diffonderne la loro presenza in tutta Europa. Le erbe aromatiche sono apprezzate ed utilizzate a 360 gradi. In cucina si usano per insaporire, al posto del sale, mentre in casa sono apprezzate per la loro gradevole profumazione. Inoltre sono anche semplici da coltivare, sia in vaso e quindi da tenere in casa, che negli orti, inoltre necessitano di pochissime cure. Ma che effetti portano sulla salute le erbe aromatiche? All’interno di questo articolo risponderemo a questa domanda, e tratteremo inoltre gli effetti benefici di 5 erbe in particolare.

Cinque erbe aromatiche con effetti benefici incredibili

Il rosmarino

Il rosmarino ha proprietà disintossicanti, analgesiche, antisettiche ed è utilizzato persino come antinfiammatorio. Agisce sui tessuti infiammati stimolando la microcircolazione e aiuta a combattere la cellulite. Oltretutto, le sue proprietà balsamiche sono in grado di aiutare la respirazione in casi di asma, bronchite e di rinforzare il muscolo cardiaco.

Il basilico

Il basilico è ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Inoltre è una pianta ricca di vitamina K e manganese ed aiuta a proteggere le cellule dall’invecchiamento. Ha anche proprietà digestive e aiuta in caso di spasmi intestinali. Se mangiato sotto forma di decotto, ha anche ottime proprietà diuretiche.

Il prezzemolo

Il prezzemolo è ricco di vitamine, e flavonoidi che gli conferiscono proprietà antiossidanti e protettive delle cellule. Inoltre, riduce i gas intestinali e facilita la digestione. Inoltre, se si realizza un decotto, può aiutare contro i dolori mestruali.

L’alloro

L’alloro è una pianta officinale con proprietà calmanti contro spasmi da coliche e mal di stomaco. Il suo olio essenziale ha proprietà antibiotiche, antisettiche ed espettoranti.

La salvia

La salvia, era ritenuta dai Galli una pianta dalle proprietà quasi “magiche”, capace di guarire da febbre e tosse per via delle sue note proprietà balsamiche. È un antispasmodico contro i dolori mestruali e aiuta a combattere i sintomi da menopausa. La salvia agisce sui succhi gastrici favorendo la digestione e la sua azione depurativa aiuta contro la ritenzione idrica. Inoltre, la sua azione disinfettante può aiutare a combattere ascessi, gengiviti ed ha proprietà sbiancanti, infine rende anche il nostro alito fresco.

In conclusione

Abbiamo quindi trattato cinque erbe aromatiche con tantissime proprietà benefiche. Le loro proprietà curative sono fantastiche per la salute e, a volte, vale la pena provare ad affiancarle ai classici farmaci.