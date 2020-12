Classifica e oroscopo martedì 22 dicembre 2020: l’Ariete vola alto, il Cancro è irrequieto

Ecco l’oroscopo di martedì 22 dicembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. I giorni avanzano ed eccoci arrivati già a martedì! Come proseguirà la settimana natalizia dei segni zodiacali? L’Ariete, il Sagittario e l’Acquario avranno una bellissima giornata, sostenuto da stelle molto positive, mentre per il Cancro, lo Scorpione e i Pesci ci sarà il rischio di innervosirsi. I Gemelli dovranno concentrarsi sui nuovi progetti. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di martedì e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di martedì ti aspetta un magnifico martedì! La Luna sarà nel tuo cielo e ti offrirà energia, vitalità e voglia di amare. Da alcuni giorni sei libero dall’opposizione di Giove e Saturno, un’opposizione durata ben tre anni che ti ha messo a dura prova. Una bellissima Venere ti inviterà a dare spazio ai sentimenti. È tempo di scrollarsi di dosso le tensioni passate e pensare al futuro con più entusiasmo. 5 stelle.

Toro

Domani dovrai fare i conti con un certo nervosismo o qualche momento di disagio causati da una Luna in dissonanza. Servirà molta prudenza, soprattutto in amore e in famiglia. Per fortuna già a partire dal 24 la Luna entrerà nel tuo segno e ti permetterà di trascorrere un Natale sereno. Dovresti approfittarne, per riavvicinarti al partner, per riportare un po’ di armonia in casa. 3 stelle.

Gemelli

Sarà una giornata decisamente entusiasmante. Potrai contare sull’energia e la creatività che la Luna in aspetto favorevole ti darà. Approfittane, per realizzare nuove idee, per buttarti su qualche progetto importante. Ti aspettano mesi molto proficui, febbraio fra tutti. Occhio alle piccole tensioni che potrebbero nascere in amore! 4 stelle.

Cancro

Martedì dovrai usare la massima cautela, nel lavoro e in amore. La Luna sarà in aspetto contrario e ti renderà particolarmente irritato, suscettibile. Tieni duro e pensa che passerai la vigilia e il giorno di Natale sostenuto da una bellissima Luna. Oltretutto, ti sei disfatto dell’opposizione di Giove e Saturno: nei prossimi due anni potrai recuperare il terreno perso in passato. 2 stelle.

Leone

Come indica l’oroscopo di martedì si preannuncia una giornata molto stimolante. La Luna, Venere e Marte saranno dalla tua parte. Sarai traboccante di energia e forza che dovrai sfruttare al meglio, per sistemare le questioni pratiche rimaste in sospeso. Anche la vita sentimentale ti reclama! Non chiuderti in te stesso. 5 stelle.

Vergine

Avrai bisogno di prudenza, per non ritrovarti a discutere con qualcuno. In questi giorni sei stato assalito da qualche pensiero o preoccupazione di troppo e questa Luna in opposizione non farà che amplificare la tua agitazione. Su di morale! Il 2020 è un anno che, nonostante tutto, ti ha permesso di ottenere belle soddisfazioni, più di quante ne aspettassi tu! D’ora in avanti le stelle ti chiederanno di non pretendere di più, ma conservare ciò che hai già. 3 stelle.

Bilancia

Ti aspetta un martedì abbastanza positivo, anche se potresti incorrere in nuove difficoltà. La Luna e Marte in aspetto contrario potrebbero provocare qualche piccolo ostacolo, un certo nervosismo o dei momenti di tensioni in famiglia. Sii prudente e non buttarti giù! Già mercoledì l’umore comincerà a migliorare. Tieni sempre a mente che il 2021 ti permetterà di vivere la grande svolta della tua vita. Venere a favore ti invita a rifugiarti nei sentimenti. 3 stelle.

Scorpione

La Luna in dissonanza ti renderà parecchio nervoso, forse perfino arrabbiato. Dovrai usare molta cautela nel relazionarti con gli altri. Per fortuna, il Sole e Mercurio in aspetto interessante daranno una marcia in più sul lavoro. I progetti su cui stanno mettendo mano adesso potranno portarti lontano! Fai solo attenzione a gestire con buonsenso le tue finanze. 3 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di martedì avrai alleati della portata di Luna, Marte e Venere. Si prospetta una giornata molto intrigante, soprattutto in amore. Non ti mancherà la forza e nemmeno l’entusiasmo, la voglia di metterti in gioco. Mai come adesso hai avuto fame di rivalerti, di recuperare tutto il terreno perso nei primi mesi del 2020. Sappi che le stelle saranno dalla tua parte! 5 stelle.

Capricorno

Potresti essere disturbato da qualche pensiero di troppo. A parte questo, sarai pieno di forza e di ottimismo. Non potrebbe essere altrimenti con il Sole nel segno Mercurio ti spronerà a buttarti a capofitto sul lavoro, a trovare nuovi, validi modi di incrementare i tuoi guadagni. Dovresti dare più spazio all’amore. Le storie che nasceranno in questi giorni potranno andare lontano! 4 stelle.

Acquario

Sarà una giornata in cui avrai forza, smania di fare. Dovresti incanalare tutta la tua agitazione verso un obiettivo concreto e ambizioso, perché avrai tutte le carte in regola per realizzarlo. Giove e Saturno nel segno rappresentano una garanzia! Non disperdere l’energia e le risorse che le stelle ti stanno offrendo in maniera inutile. Cerca di restare focalizzato sui traguardi che ti sei prefissato. 5 stelle.

Pesci

Sarai colto da alcuni momenti di nervosismo, di disagio per via di questa Luna nel segno dell’Ariete. Dovrai avere particolare prudenza, soprattutto con il partner se di recente c’è stato un allontanamento. Anche sul fronte lavorativo ci sarà chi avrà risultati poco chiari ed evidenti oppure dovrà affrontare antipatici contrattempi. Occhio a possibili diverbi con un Leone! 2 stelle.