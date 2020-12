Conto corrente: come non subire truffe

Il mondo dell’economia, come pressochè ogni ambito, è oramai letteralmente circondato dalla tecnologia grazie alla diffusione capillare di dispositivi come smartphones e personal computer che hanno cambiato radicalmente il nostro modo di relazionarci con diversi aspetti della nostra vita.

Anche l’approccio ad aspetti molto importanti della nostra vita come il conto corrente è cambiato radicalmente: oggi possiamo conoscere ogni dettaglio del nostro conto semplicemente consultando lo smartphone, ma questo non ci mette al riparo da eventuali truffe, sempre molto diffuse.

Phishing

Uno dei sistemi maggiormente noti ma non per questo in calo come diffusione è il phishing, ossia una truffa basata su messaggi fittizi o banner pubblicitari che possono avere diversi intenti, dal semplice disturbo a conseguenze molto più serie come la divulgazione dei propri dati personali. Le stesse banche infatti ricordano sempre agli utenti di non aprire email sospette anche se ricordano in tutto e per tutto quelle autentiche, invitando magari a cliccare su link sospetti perchè questi potrebbero garantire l’accesso di malintenzionati al vostro dispositivo, “rubando” eventualmente dati sensibili.

Siti web autentici solitamente presentano la dicitura https invece di http, oppure dettagli grafici strani: ogni banca ha un numero di telefono attivo, quindi per qualunque dubbio, non esistate a contattare.

Whatsapp

La più popolare applicazione di messaggistica istantanea è diventata un molto popolare anche per truffe di questo tipo: solitamente questa viene recapitata tramite messaggio con un’intestazione paragonabile a quella autentica che contiene solitamente un invito a verificare la propria identità attraverso l’accesso tramite un presunto link interno che si rivela in tutti i casi flaudolento e potenzialmente pericoloso.

Anche in questo caso le banche non usano assolutamente applicazioni come Whatsapp per le proprie comunicazioni, quindi diffidate sempre da messaggi del genere: anzi, il consiglio principale in situazioni del genere è eliminare il messaggio visto che potrebbe contenere un malware o simili, dannosi per il dispositivo.