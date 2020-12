Cosa succede a chi mangia un broccolo intero? La risposta sorprende tutti

I broccoli sono un ortaggio molto utilizzato in cucina, specie all’interno della rinomata dieta mediterranea in quanto come tutte le crucifere, cioè le verdure a foglia verde, possiedono delle spiccate proprietà antitumorali, svolgono un’azione antinfiammatoria e attraverso i loro minerali e nutrienti riescono a mantenere l’organismo sano e forte.

I broccoli sono pure molto economici, si trovano soprattutto a fine autunno e in inverno, e sono uno degli più completi che esista, dal momento che sono una fonte di vitamine C ed E, betacarotene, flavonoidi, sali minerali e fibra alimentare.

Quali parti dei broccoli dovete mangiare?

Le persone che mangiano i broccoli solitamente mangiano la parte principale, buttando via le foglie e i gambi. Tuttavia, è proprio nelle foglie e nei gambi che si concentrano la maggior parte delle proprietà di questo ortaggio antitumorale. Per esempio, i gambi dei broccoli contengono una quantità significativa di fibre che supera di gran lunga quella della parte centrale. In più, le foglie contengono una maggiore quantità di betacarotene.

Come includere i gambi dei broccoli nella vostra alimentazione?

Il broccolo è una fonte importante di proteine, vitamine e sali minerali. Inoltre, grazie alla presenza di potassio e fosforo influisce positivamente sulla pressione sanguigna e rafforza anche il sistema immunitario. È proprio grazie alle alte concentrazioni di questi elementi che il broccolo è stato riconosciuto dalla comunità scientifica come un alimento antitumorale. Basti pensare che Umberto Veronesi più e più volte sostenne l’incredibile beneficio apportato alla salute con il consumo di broccoli

I gambi che solitamente buttiamo hanno un sapore ancora più dolce e delizioso. Per una preparazione equilibrata, dovete farli bollire prima del nucleo principale poiché impiegano qualche minuto in più a essere pronti.

Come includere le foglie dei broccoli nella vostra alimentazione?

Per quanto concerne le foglie del broccolo, queste sono ricche di nutrienti. Sono una grande fonte di vitamina A, importante per rafforzare il sistema immunitario. Inoltre, 30 grammi di foglie di broccolo apportano il 44% della quantità giornaliera di vitamina C raccomandata. Le foglie del broccolo possono essere mangiate allo stesso modo della parte principale, per lo più bollite.

Come prepararli?

Potete cucinare i broccoli da soli o con altre verdure, in tutti i modi possibili_ bolliti, a forno, in padella, fritti in pastella, alla brace, potete consumarli sulla pizza, in una frittata,ecc. L’ideale sarebbe utilizzare una pentola per la cottura al vapore in cui lasciare i broccoli per circa 15 minuti.

Come preparare un’insalata sana a base di broccoli?

Questo ortaggio può costituire l’ingrediente principale di un’insalata salutare da includere in un’alimentazione equilibrata.

Ingredienti

1 kg di broccoli

2 pomodori

1 peperone verde

½ cipolla

150 g di gamberi bolliti

olio di oliva

un pizzico di pepe

un pizzico di sale

Preparazione