Edoardo Leo: chi è Laura Marafioti la moglie? – FOTO

Edoardo Leo è un attore, sceneggiatore e regista italiano. Della sua vita privata sappiamo che è sposato con Laura Marafioti.

Scopriamo insieme qualcosa in più sulla moglie dell’ attore.

Laura Marafioti ballerina e cantante molto nota, che si è fatta conoscere dal grande pubblico con lo pseudonimo di La Elle.

Di Laura, sul web, si trovano veramente pochissime informazioni e anche la sua data di nascita è un mistero. Sappiamo che è una delle coriste di Antonello Venditti.

Edoardo Leo e Laura Marafioti sono una coppia estremamente riservata, la coppia raramente rilascia interviste sulla loro relazione. Anzi, in più occasioni l’attore ha precisato che non ama parlare della sua vita privata.

Sposati dai primi anni 2000, e fidanzati da molto prima, hanno due figli: Francesco e Anita.

Il loro sodalizio non è solo personale, ma anche artistico. Laura, infatti, ha vinto il premio Migliore canzone originale per la colonna sonora di Buongiorno papà, film di Edoardo Leo del 2013.