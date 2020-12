Fiori di arancio per Ariana Grande | La proposta di Dalton Gomez

Fiori di arancio in vista per la cantante Ariana Grande dopo la proposta del suo fidanzato Dalton Gomez annunciata ieri. I due si frequentano dallo scorso Gennaio, ma la loro relazione è stata ufficializzata soltanto a Maggio dopo essere stati visti con atteggiamenti molto complici ed intimi in vari videoclip. Inoltre, l’agente immobiliare ha fatto la sua comparsa nel video realizzato per la canzone Rain on me, il duetto tra Ariana e la popstar Lady Gaga.

Non è sicuramente la prima proposta di matrimonio che ha ricevuto, come ben sappiamo anche Pete Davidson nel 2018 aveva deciso di chiederle la mano. Anche se aveva ricevuto una risposta affermativa, i due dopo pochi mesi si sono lasciati e mai più ritrovati. Ancora oggi non sembra che tra di loro ci sia un bel rapporto, piuttosto indifferenti. Ma ad oggi, la notizia che abbiamo appreso non può che essere una delle migliori in questo anno delicato.

Fiori di arancio per Ariana Grande

Anche se la loro relazione va avanti da circa un anno, la loro decisione di convolare a nozze sembra essere molto categorica. I due sono molto innamorati e tramite i loro social si mostrano spesso insieme in momenti di spensieratezza e felicità. Solo ieri, la cantante ci ha dato una notizia che ha stupito tutti i suoi fan: Dalton Gomez le ha regalato un anello di fidanzamento. Ovviamente la risposta di Ariana è stata un sì, ed ha così condiviso il tutto con il suo pubblico e tutti i suoi colleghi ed amici. Tramite Instagram ha pubblicato delle foto che li ritraggono assieme ed in sequenza la foto del gioiello con cui è stata ufficializzata la cosa.

La sua didascalia rincarna tutto ciò che si augura per il loro futuro:” Forever n then some”, ed inoltre, non sono mancati i commenti dei grandi Big che si sono mostrati felici della proposta di matrimonio. Anche l’agente della stessa cantante, Scooter Braun ha scritto:” Congratulazioni a queste due anime fantastiche. Ari ti vogliamo bene e non potremmo essere più felici per te. Dalton sei un uomo fortunato”. Immediata è stata Hailey Baldwin, la moglie di Justin Bieber, con cui Ariana ha un rapporto speciale. Insomma sembrano essere tutti felici di questa notizia stringendosi alla felicità della coppia, la quale ancora non ha svelato quando sarà la data ufficiale.