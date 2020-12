I funghi fanno male al fegato? Attenzione, ecco la verità

In giro c’è spesso la voce che i funghi siano dannosi per il fegato. Questa voce di corridoio ha qualcosa di fondato? Per rispondere una volta e per tutte a questa domanda, abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo scoperto la verità che si nasconde dietro questa questione. Ma prima di rispondere cerchiamo di saperne di più sui funghi perchè su questo alimento ci sono sempre delle conoscenze o dei pregiudizi sbagliati. Allora, in primis, i funghi sono consumati dall’uomo fin dall’antichità e rappresentano uno degli alimenti più amati dagli italiani e non solo. Oltre a mangiare i funghi, è molto interessante anche andare a fare lunghe passeggiate nei boschi per andare a raccogliere e cercare i funghi, infatti, ci sono persone che si interessano ai funghi più per raccoglierli che per consumarli, la raccolta dei funghi può essere fatta a scopo personale oppure per cercare un guadagno e quindi per vendere i funghi raccolti. Tuttavia, ricordiamo, che quando si parla di raccolta dei funghi è importante possedere un brevetto perchè purtroppo ci sono stati molti casi di intossicazioni o avvelenamento da funghi all’interno di intere famiglie. Del resto il nome fungo deriva dal termine funusago, che significa portatore di morte. Oggi, fortunatamente, è possibile evitare problemi di questo genere grazie alla classificazione ormai definitiva delle varie specie e alle moderne tecniche di laboratorio.

Sul nostro territorio italiano esistono davvero svariate tipologie e specie di funghi e non tutti sono commestibili.

I funghi più consumati dagli italiani sono:

Porcini Champignon Cardoncelli Gallinacci Chiodini Gialletti

Cosa sono i funghi?

I funghi, dal punto di vista botanico, si chiamano “miceti“, e appartengono al regno degli organismi eucarioti, unicellulari e pluricellulari, di cui fanno parte anche i lieviti e le muffe. E’ bene distinguerli dalle piante, perchè i funghi non appartengono al loro stesso regno, ma, da soli, costituiscono un regno a sé stante. In tutto il mondo da secoli i funghi sono celebri non soltanto per il loro sapore ma anche come rimedio naturale a diversi problemi, in particolare nella medicina cinese che si basa, appunto, su rimedi offerti dalla natura e non sui farmaci.

Funghi e fegato

Adesso che sappiamo qualcosa in più su questi speciali prodotti della natura, possiamo affermare che i funghi non solo non fanno male al fegato ma al contrario sono un eccellente metodo di cura delle malattie epatiche. E’ stato, infatti, dimostrato che i che il consumo di funghi favorisca la riduzione dei livelli alti di transaminasi nel sangue e riuscendo a riportarle alla normalità (GOT, GPT e γ-GT) e inoltre riescono a svolgere una vera e propria azione purificante nei confronti del nostro fegato, liberandolo dalle tossine in eccesso causate, ad esempio da un’alimentazione sregolata, dall’abuso di alcol e dal consumo di sigarette.