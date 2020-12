I segni più realisti dello zodiaco: ecco quali hanno maggiormente i piedi “per terra”

Il tran tran moderno, con tutti gli innumerevoli problemi che ci mettono continuamente sotto stress e ci costringono a stare “sull’attenti” continuamente non aiutano di certo ad avere un approccio rilassato e sognatore. Ecco perchè chi è considerabile molto realista in ogni cosa che fa e che pensa si trova in questi casi in una condizione di vantaggio rispetto ad altri. Solitamente alcune personalità sono maggiormente realiste di altre, scopriamo quali sono.

Toro

Sanno come tenere separati fantasia e realtà, con la prima che riesce a far capolino solo in determinate situazioni di svago e rilassamento completo, magari con le persone di maggior fiducia. In tutte le altre circostanze il Toro è molto retto e concreto, a volte fin troppo.

Vergine

Pessimisti e anche decisamente con “i piedi per terra”, i nati sotto questo segno hanno sempre la situazione in pugno (o almeno è quello che vogliono lasciar intendere), quindi in genere non hanno spazio per “orpelli” come i sogni. Tutto deve essere tangibile e decisamente fruibile alla causa.

Capricorno

I sogni, così come i sentimenti rendono il Capricorno irrequieto ed insicuro, ecco perchè questo segno ama concentrarsi sui concetti materiali e concreti, che infondono in lui una sicurezza e stabilità maggiori.

Sagittario

Non disdegnano momenti “leggeri” nei quai sono soliti struggersi ma solitamente questo accade sempre con meno frequenza con l’età adulta: il Sagittario diventa molto realista e preciso fondamentalmente perchè è portato a diventarlo.