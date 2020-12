I segni zodiacali maggiormente influenzabili: scopri quali sono

Più o meno tutti lavoriamo per avere un controllo sempre più costante e totale sulla nostra vita e sulle nostre emozioni, anche perchè la vita moderna ci porta a mostrarci sempre più forti e determinati verso le avversità e per questo apparire inflessibili e sicuri dei propri mezzi vengono considerate doti alla stregua di virtù. Tuttavia esistono persone che in maniera più o meno consapevole, sono molto influenzabili da agenti esterni: ecco quali sono.

Acquario

E’ un segno molto orgoglioso, ma allo stesso tempo parecchio influenzabile anche se si tratta di una caratteristica che non ammetterebbe mai, perchè ama ricordare a chi gli sta vicino che pensa sempre con la propria testa, fino ad apparire anticonformista. Il più delle volte i nati sotto questo segno cercano una costante approvazione.

Scorpione

Determinati e decisamente maniacali, solitamente riescono a tenere ben nascosto il proprio lato considerabile “vulnerabile” del proprio carattere ma questo ogni tanto fa capolino sopratutto quando tiene veramente a qualcuno: a dispetto delle apparenze lo Scorpione vuole rendere felici le persone che ha intorno e sono queste che riescono ad influenzarlo molto.

Gemelli

Da molti considerati i più influenzabili in assoluto a causa della loro personalità, percepita come incoerente ed incostante: in realtà ciò che provoca questa sorta di caos mentale va ricercato proprio nella loro doppia personalità ed a volte riescono ad influenzarsi in maniera autonoma.

Cancro

Il Cancro è così convinto della buona fede altrui da lasciarsi “imbambolare” troppo facilmente dagli altri, anche dalle persone che sostanzialmente lo fanno per una motivazione non propriamente ortodossa. In sostanza sono influenzabili per non contraddire chi hanno accanto.