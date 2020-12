Cosa succede a chi mangia un cucchiaio di miele prima di dormire? Ecco la risposta

Avete avuto una giornata stressante a lavoro? In base a studi recenti la soluzione ai vostri problemi è un cucchiaio di miele prima di andare a dormire per dire addio allo stress. Durante l’arco della giornata, specialmente in questo periodo, è normale essere stressati. Ci possono essere milioni di motivi più che validi. Potrebbe per l’appunto essere una giornata stressante in ufficio o in smart working, oppure la pensione che non arriva e tanti alti motivi. Qualcosa, però, per alleviare lo stress si può fare. Almeno in questo modo riuscirete a dormire sonni tranquilli alleviando lo stress accumulato durante la giornata. Ma cosa accade mangiando un cucchiaio di miele prima di andare a dormire? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

Con un cucchiaio di miele prima di dormire direte addio allo stress

Ebbene sì, se ingerite il miele prima di andare a dormire avrete la possibilità di alleviare lo stress. Il miele è un antibatterico e antinfiammatorio naturale, e ha un effetto emolliente e decongestionante: infatti è spesso usato quando si ha della tosse oppure mal di gola. Ma quello che la gente non sa è che funziona benissimo anche come anti stress. Secondo due scienziati scozzesi, se si prende un cucchiaio di miele prima di fare una bella dormita, si avranno dei risultati fantastici per il benessere dell’uomo. Infatti il corpo umano sarà occupato durante il sonno a bruciare il miele che sistemerà i danni provocati dagli ormoni dello stress. Esistono poi altri studi in merito, i quali affermano che assumere del miele prima di andare a dormire faccia bene anche alla memoria e che depuri stomaco e intestino. Di conseguenza se si è stressati per qualsiasi motivo perché non si prova con del miele? Alla fine ciò che occorre è un semplice cucchiaio di questo cibo prima di andare a dormire per dire addio allo stress. Oltretutto si tratta di un alimento che tutti hanno in casa e quindi di facile reperibilità, inoltre è anche abbastanza economico.

Miele: proprietà e benefici

Il miele ha delle rinomate proprietà antinfiammatorie e antinfluenzali, infatti è in grado di aiutare il nostro corpo a rimanere in salute considerato che è un alimento totalmente naturale e ricco di vitamine, proteine e antiossidanti. Il miele è un alimento molto versatile, può infatti essere mangiato a colazione nel tè, nello yogurt, in una tisana o su una fetta biscottata o una fetta di pane integrale. Il miele ha anche proprietà lassative naturali considerato che contiene quantità considerevoli di fruttosio, quindi è efficace contro la stitichezza. Sempre per merito del fruttosio, il miele svolge un’azione energizzante sull’organismo. Quindi, come già detto precedentemente, se siete sotto stress o vi state allenando in modo regolare e cominciate ad accusare un po’ di stanchezza, basterà mangiare uno o due cucchiaini di miele e noterete fin da subito la differenza. Oltretutto, il miele è un prodotto utile e benefico per la pelle. Infatti, con il miele si possono produrre maschere per il viso, per i capelli e impacchi per il corpo.