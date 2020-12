Maria De Filippi un dolce segreto:” Da lì partì la mia dipendenza per…”

Sicuramente è il personaggio del mondo dello spettacolo che più amiamo, ma voi sapete che Maria De Filippi nasconde un dolce segreto? Questa cosa se la porta dietro da davvero moltissimi anni e spesso forse ve ne siete accorti anche voi con un po’ di attenzione. Il segreto di cui vi stiamo parlando se lo porta dietro in ogni trasmissione che presenta o quando è ospite da terzi, proprio non può farne a meno nella sua vita.

Sappiamo tutti che la conduttrice ha alcune regole personali che rispetta sempre, come ad esempio il suo modo di vestirsi molto comodo quando si trova nello studio di Uomini e Donne. Proprio lì, nella scaletta dove una volta scendevano i pretendenti e le corteggiatrici, siede e gestisce le varie questioni all’interno del dating con tute, jeans e qualche maglia.

Maria De Filippi un dolce segreto

Spesso ci siamo chiesti che sono mangiasse durante tutte le registrazioni di Amici o di Uomini e Donne e abbiamo scoperto che la Queen Mary porta sempre con sé delle caramelle. Proprio come spiega a Solonotizie24ore non manca mai una “scartatina”, che mangia e tiene in bocca incastrata tra i denti aspettando che si sciolgano da sé. Ma questa abitudine non è casuale, è legata ad un fatto di quando ancora non era famosa e conosciuta. Infatti, la stessa moglie di Maurizio Costanzo, ha raccontato il motivo per cui non possono mancare le caramelline che nasconde ovunque.

“Sono stata seduta sei anni in una sala riunioni non avendo il diritto di parola. Ero terrorizzata, senza salivazione, e le labbra mi si incollavano mentre parlavo. Da lì partì la mia dipendenza dalle caramelle: ancora adesso uso le stesse, le Leone al limone, me le manda una telespettatrice che non ho mai conosciuto”. Spiega al settimanale Oggi. Spesso le tiene in mezzo alla “molla” per fermare i fogli o tra le buste che porta per gli appunti, come ad esempio a C’è Posta per Te.