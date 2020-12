Oroscopo Paolo Fox – domani martedì 22 dicembre 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 22 dicembre 2020. I giorni scorrono veloci ed eccoci già a martedì. Quali novità riserveranno gli astri a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Il Sagittario avrà una giornata stimolante, il Capricorno al contrario potrebbe sentirsi piuttosto pensieroso. Nervosismo per i Pesci, mentre l’Acquario potrà contare su stelle valide. Se vuoi approfondire, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto agli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 22 dicembre 2020: Sagittario

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata molto stimolante, grazie a una bellissima Luna e a Venere nel tuo segno. Approfittane, per metterti in gioco in amore. Mai come ora senti la necessità di rinnovare la tua vita, di ripartire alla grande dopo un 2020 che ti ha visto particolarmente bloccato.

Previsioni Paolo Fox domani martedì 22 dicembre 2020: Capricorno

Domani sarà una giornata importante, ma pensierosa. Dovresti sfruttare questi giorni per recuperare la forza, per chiarire e sistemare alcune situazioni. Mercurio nel tuo segno ti invita a dare priorità al lavoro e ai soldi. Sarà fondamentale mantenere quello che hai ottenuto finora. Cerca di dare spazio anche all’amore. Se sta nascendo una nuova storia, avrà buone possibilità di decollare entro il prossimo mese!

Oroscopo domani martedì 22 dicembre 2020: Acquario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata valida. Il popolare astrologo di Rai2 ti incoraggia a non sprecare tempo ed energia, ma a orientare questa tua agitazione verso un progetto importante, qualcosa di concreto e costruttivo. Giove e Saturno nel tuo segno potrebbe aumentare la tua voglia di farcela, la tua voglia di libertà.

Oroscopo domani martedì 22 dicembre 2020: Pesci

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani potresti sentirti un po’ nervoso, colpa di questa Luna in opposizione. Servirà molta cautela, specie in amore dove potrebbero persistere alcune difficoltà. C’è da dire che in questa settimana avrai una bella energia, tranne intorno a venerdì, giornata in cui sarai assalto da qualche ripensamento di troppo! Sul lavoro potresti ritrovarti nella confusione oppure dovrai fare i conti con un ritardo. Occhio alle discussioni con qualcuno del Leone!