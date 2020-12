Pamela Prati prende provvedimenti:” Ho querelato solo Cecilia Capriotti”

Pamela Prati furiosa prende dei provvedimenti nei confronti di una gieffina, la quale avrebbe affermato delle parole poco carine nei confronti della sua collega. La new entry Cecilia Capriotti ha subito trovato confidenza con Tommaso Zorzi, divertendo tutti i concorrenti ma anche il pubblico a casa con le sue uscite e le sue battute. Ma una cosa non è passata assolutamente inosservata alla showgirl sentendo delle affermazioni che facevano riferimento alla questione Prati-Gate.

Così ha deciso di non tralasciare nulla, ma di prendere delle decisioni piuttosto immediate e categoriche. Infatti, tramite il suo profilo Instagram ha deciso di pubblicare delle storie in cui dichiarava di non essere stata rispettosa nei suoi confronti come cosa. In aggiunta ha condiviso con tutti la sua volontà di querelare Cecilia, ma non Tommaso. Vediamo nel dettaglio.

Pamela Prati prende provvedimenti

Tommaso Zorzi e la Capriotti si sono scambiati delle opinioni riguardo il caso Pamela Prati e Mark Caltagirone accaduto circa due anni fa. Cecilia ha conosciuto la protagonista in questione ad evento e l’ha definita “un caso clinico”, questa come tante altre affermazioni non sono andate giù. Così tramite i social ha scritto:” Rimango allibita che una Cecilia Capriotti pensi di poter parlare in termini così bassi e diffamatori della mia persona. E mi stupisce ancora di più che non pensi che tali frasi saranno oggetto di un mio intervento legale. E sono pronta a dirle in faccia ciò che penso, esercitando il mio diritto di replica”.

In aggiunta ha voluto mandare un messaggio direttamente al Grande Fratello:” Caro Gf Vip, mi auguro che anche stavolta tutelerai una persona che ha sofferto e insegnerai ai concorrenti, e al pubblico che li guarda, che il rispetto per le persone, per le religioni, per il genere femminile, per il colore della pelle va messo sempre al primo posto”. Inoltre, ci ha tenuto a spiegare il motivo per cui ha querelato solo la nuova gieffina e non l’influencer, con cui si è conosciuta diversa tempo fa. “Ho querelato solo Cecilia Capriotti. Stimo Tommaso e ultimamente durante alcune interviste l’ho classificato tra i miei concorrenti preferiti. Per questo ci sono rimasta doppiamente male quando ha detto che gli faccio pena, termine che nessuno deve usare contro nessuno” ha concluso. Voi cosa ne pensate?