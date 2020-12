Ricetta gamberi in sfoglia: ingredienti, preparazione e consigli

Per l’ultima ricetta di oggi andremo a vedere un antipasto, o aperitivo, semplice e veloce da preparare ma molto gustoso, andremo a vedere insieme come si preparano i gamberi in sfoglia. Non sono altro che dei gamberi che vengono avvolti nella pasta sfoglia e cotti in pochi minuti, potete anche prepararli per dei buffet o per delle ricorrenze, come il Natale.

Gamberi in sfoglia – Ingredienti

Ingredienti per 12 gamberi:

Gamberi (12 pezzi) 600 g

Pasta Sfoglia 120 g

Uova 1

Semi di sesamo nero 1 cucchiaino

Semi di sesamo 1 cucchiaino

Semi di girasole 1 cucchiaino

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Per la salsa:

Yogurt greco 200 g

Menta 1 ciuffo

Succo di limone ½

Olio extravergine d’oliva 10 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Gamberi in sfoglia – Preparazione

Per realizzare i gamberi in sfoglia, per prima cosa pulite i gamberi avendo cura di non rimuovere la coda: staccate la testa, le zampette e il carapace, quindi estraete l’intestino, ovvero il filamento nero che si trova sul dorso aiutandovi con uno stecchino.

Adagiate i gamberi puliti in una pirofila e conditeli con olio di oliva, sale e pepe, mescolate delicatamente e teneteli da parte. Prendete la sfoglia e ritagliatela a striscioline di 1 cm di spessore con una rotella tagliapasta. Prendete una striscia di pasta e avvolgetela intorno ai gamberi partendo dalla testa.

Ricoprite i gamberi completamente avvolgendo le striscioline di sfoglia a spirale fino alla coda. Adagiate man mano i gamberi su una teglia da forno. Una volta terminati i gamberi, sbattete l’uovo in una ciotolina e spennellate la superficie della sfoglia con l’uovo sbattuto; infine ricoprite 4 gamberi con i semi di sesamo neri, altri 4 con i semi di sesamo bianchi e gli ultimi 4 con i semi di girasole.

Cuocete i gamberi in crosta in forno statico preriscaldato a 200° per 15 minuti o fino a quando la sfoglia non sarà bella dorata.

Intanto potete dedicarvi alla salsa allo yogurt: spremete il limone, raccoglietene il succo e aggiungetelo allo yogurt che avrete posto dentro ad una ciotolina. Unite la menta spezzettata grossolanamente. Condite con l’olio, il pepe e il sale e mescolate per amalgamare tutti gli ingredienti.

A cottura ultimata, sfornate i gamberi e lasciateli intiepidire prima di servirli accompagnati con la salsa allo yogurt.

Gamberi in sfoglia – Consigli utili

E’ preferibile consumare al momento i gamberi. Potete sostituire i semi di girasole e di sesamo con delle mandorle a lamelle oppure della granella di pistacchi. Non buttate via gli scarti del pesce, possono essere utilizzati per realizzare un delizioso fumetto di crostacei.