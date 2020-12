Ricetta gnocchi di ricotta: ingredienti, preparazione e consigli

Gli gnocchi sono un piatto tipico della tradizione italiana, solitamente si preparano il giovedì o la domenica, ovviamente voi potete prepararli quando volete. La versione classica degli gnocchi si realizza con le patate, noi oggi, però, abbiamo deciso di rendere questa ricetta più particolare, e al posto delle patate andremo ad utilizzare la ricotta, quindi vedremo come si preparano gli gnocchi di ricotta. Voi potete condire questo primo piatto come più preferite, ad esempio con del sugo di pomodoro, burro e salvia, con una crema di piselli, con le zucchine, insomma spazio alla fantasia. per il pranzo della domenica, anche se nella zona di Roma solitamente rappresentano il classico piatto del giovedì. Oggi abbiamo voluto accontentare le richieste di alcuni che preferiscono realizzare gli gnocchi senza patate, per una altrettanto morbida e appetitosa variante: gnocchi di ricotta! Deliziosi gnocchi senza patate, ma con aggiunta di freschissima ricotta vaccina per un risultato estremamente delicato! Abbiamo tuffato gli gnocchi di ricotta in un semplicissimo sugo di pomodoro aromatizzato al basilico, per gustare a pieno tutto il sapore della ricotta! Bastano pochi minuti di cottura e i vostri gnocchi di ricotta saranno pronti, manca solo una spolverata abbondante di parmigiano!

Gnocchi di ricotta – Ingredienti

Ingredienti per 6 persone:

Ricotta vaccina 500 g

Uova bio 2

Farina 00 200 g

Parmigiano Reggiano DOP grattugiato 120 g

Sale fino q.b.

Pepe bianco q.b.

Semola per spolverizzare il piano di lavoro q.b.

Per il sugo:

Passata di pomodoro 500 g

Olio extravergine d’oliva 3 cucchiai

Aglio 1 spicchio

Sale fino q.b.

Basilico 6 foglie

Gnocchi di ricotta – Preparazione

Per preparare gli gnocchi di ricotta, innanzitutto sistemate la ricotta all’interno di un colino e traferitela in frigorifero per almeno 2 ore, coperta con pellicola trasparente, fino a che perderà il liquido in eccesso.

Poi versate la quantità di olio indicata in un tegame, aggiungete uno spicchio d’aglio intero sbucciato e lasciatelo imbiondire. A questo punto versate la passata di pomodoro, aggiustate di sale, mescolate, poi coprite con un coperchio e cuocete per circa 30 minuti mescolando di tanto in tanto, dopodiché eliminate l’aglio e aggiungete le foglioline di basilico.

Nel frattempo riprendete la ricotta e setacciatela raccogliendola in una ciotola, aggiungete il Parmigiano grattugiato, le uova leggermente sbattute, un pizzico di sale e di pepe.

In ultimo aggiungete anche la farina poco per volta, in modo da regolarvi sulla consistenza e impastate il tutto velocemente con le mani, giusto il tempo di ottenere un impasto omogeneo, soffice e compatto. Trasferite l’impasto su un piano di lavoro.

Prima di iniziare a realizzare gli gnocchi, mette sul fuoco un tegame capiente con abbondante acqua da salare quando bolle.

Poi spolverizzate la spianatoia con la semola rimacinata e lavorate un pezzetto di impasto alla volta, per trasformarlo in un filoncino di circa 2 cm di diametro. Utilizzando un tarocco leggermente infarinato nella semola tagliate dei tocchetti da 1,5 cm e man mano che saranno pronti trasferiteli su un canovaccio spolverizzato con altra semola.

Una volta che avrete terminato tutto l’impasto, cuocete i vostri gnocchi di ricotta in 3 volte, in modo da evitare che si affollino nel tegame e non cuociano alla perfezione. Quindi versatene un pò nel tegame con acqua bollente, fino a che non risaliranno a galla, ci vorranno pochi istanti, poi scolateli con una schiumarola e traferiteli nel tegame con il sugo.

Mescolate e proseguite a bollire un altro pò di gnocchi, ripetendo la stessa operazione. Una volta pronti servite i vostri gnocchi di ricotta.

Gnocchi di ricotta – Consigli utili

Potete aggiungere al soffritto di aglio e olio un peperoncino, il vostro sugo sarà ancora più saporito, oppure aggiungete un trito di erbe aromatiche all’impasto degli gnocchi, per renderli più profumati. Consumate gli gnocchi di ricotta appena preparati, se dovessero avanzare potete riporli in frigorifero per un giorno al massimo.