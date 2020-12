Un piatto tipico della tradizione tedesca per servire le patate in modo sfizioso: ecco cosa vi occorre

La ricetta tipica che vi proponiamo questa mattina è molto semplice, ma allo stesso tempo molto gustosa, andremo a vedere come si prepara l’insalata di patate tedesca, la Kartoffelsalat. Quest’insalata di patate è un piatto tipico molto apprezzato, chiunque va in Germania lo assaggia e ne resta piacevolmente sorpreso. Oggi andremo a vedere come la si può preparare in casa, ottima da servire come antipasto, aperitivo o come contorno, si abbina perfettamente sia a secondi di carne che di pesce.

Insalata di patate alla tedesca – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone:

1 kg di patate

3 cucchiai di olio di semi

mezza cipolla rossa

200 ml di brodo vegetale

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

1 cucchiaio di erba cipollina tritata

1 cucchiaio di senape

1 cucchiaio di aceto

sale

pepe

Insalata di patate tedesca – Preparazione e consigli utili

Per prima cosa preparate il brodo e tenetelo in caldo.

Lavate le patate, lessatele senza togliere la buccia, in acqua leggermente salata per circa 30-40 minuti, ma controllate la cottura con i rebbi di una forchetta. Scolatele, pelatele e tagliatele a fette spesse circa 1-2 cm.

Pulite la cipolla e tritatela grossolanamente. Mettetela in una ciotola capiente con prezzemolo, erba cipollina, olio, aceto, senape, sale e pepe e amalgamate aggiungendo il brodo caldo.

Unite la marinata alle patate e mescolate delicatamente, quindi lasciate raffreddare in frigo per circa 1 ora. La vostra insalata di patate tedesca è pronta per essere servita e gustata