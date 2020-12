WhatsApp: Ecco la lista dei dispositivi su cui non sarà più disponibile.

Con i suoi continui aggiornamenti WhatsApp presto non funzionerà più su alcuni Smartphone con sistema operativo obsoleti. L’ elevato numero di aggiornamenti che l’azienda sta implementando sulla sua piattaforma non permette a tutti gli smartphone le prestazioni adeguate quindi questo porta a bloccare il supporto per questi dispositivi.

Le cause non sono semplicemente da associarsi alle scarse prestazioni dei dispositivi ma anche per motivi di sicurezza, infatti, è necessario che venga staccata la spina come ad esempio i device con il sistema operativo Windows phone utilizzati solo da una cerchia ristretta di utenti.

Al giorno d’oggi WhatsApp il servizio di messaggistica più utilizzato al mondo, nel dettaglio parliamo di oltre 1,5 miliardi di utenti.

Ma quali sono i dispositivi non più supportati?

La lista vede tutti gli iPhone che non possono superare l’aggiornamento ad iOS 9 quindi parliamo di iPhone 4 o modelli precedenti, Per quanto riguarda il mondo del robottino non sono più sopportati quelli con la versione di Android precedenti alla 4.0.3. Anche in questo caso parliamo di dispositivi decisamente obsoleti con molti anni alle spalle e quindi una percentuale che circola ancora tra gli utenti molto inferiore.

Continuando con la lista vediamo che WhatsApp non sarà più disponibile per Nokia s40 ed S60, smartphone Windows phone, Smartphone con BlackBerry OS e BlackBerry 10.

Per tutti gli utenti che vogliono capire quale tipo di versione del sistema operativo possiedono possono seguire questi semplici passi:

Android: recarsi su impostazioni quindi sistema, informazioni su e troverete la versione di Android.

iOS: recarsi su impostazioni, generali, info e aggiornamento software e qui troverete la versione iOS.

Chi vuole continuare a utilizzare Whatsapp ma dispone di uno dei terminali segnalati poco sopra deve necessariamente cambiare terminale, perché ancora su Windows phone con Windows 10 mobile e il consiglio è quello di passare a un terminale più aggiornato.