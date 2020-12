Aurora Tropea bandiera bianca | Dama si arrende a Uomini e Donne

E’ un periodo davvero difficile per Aurora Tropea a Uomini e Donne. Nelle scorse puntate andate in onda su Canale 5, la dama romana ha chiuso definitivamente la conoscenza con Giancarlo, colpevole, a suo avviso, di averla illusa, mentre non è mai stato davvero interessato a lei. Sarà per questo che Aurora Tropea alza bandiera bianca, dopo la resa dei conti con Giancarlo.

La dama romana ha cambiato nuovamente look. Dopo aver dato un taglio alla sua chioma bionda, sfoggiando un bel caschetto, Aurora ha osato ancora di più con una frangetta alla Raffaella Carrà. Tuttavia, questi cambiamenti potrebbero essere solo un modo per superare le tante delusioni amorose avute in questi giorni.

Aurora Tropea alza bandiera bianca a Uomini e Donne

Aurora Tropea ha alzato bandiera bianca e si è arresa al fatto che i suoi sentimenti per Giancarlo non erano affatto ricambiati. Tuttavia, la dama si è ripromessa di non cadere più negli stessi errori in futuro. Anche per questo, probabilmente, Aurora ha scritto quasi una dichiarazione d’intenti per il futuro sul suo profilo Instagram. La dama si ripropone di stare alla larga da quelle che definisce persone vuote.

“Non corro più dietro alle persone vuote. Mi sono seduta, lasciando al mio fianco abbastanza spazio per chi vuole sedersi accanto a me. Il resto lo lascio alla massa”. Con queste parole piuttosto dure, Aurora Tropea prende una posizione chiara e si discosta da chi, in queste settimane le ha fatto del male. Giancarlo non è l’unico che ha ferito Aurora in questi giorni.

La dama, ultimamente, è stata oggetto di numerose critiche, soprattutto di Gianni Sperti, il quale non crede alla sua buona fede e non ritiene che la dama stia davvero cercando l’amore a Uomini e Donne. Oltre all’opinionista, anche Armando Incarnato ha attaccato spesso Aurora Tropea, accusandola di essere stata falsa e scorretta. Cosa altro attende la dama a Uomini e Donne?