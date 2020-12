Classifica e oroscopo mercoledì 23 dicembre 2020: la Luna in Ariete, Venere in Sagittario

Ecco l’oroscopo di mercoledì 23 dicembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. I giorni della settimana trascorrono veloci ed eccoci già a mercoledì. Quali segni saranno baciati dalla fortuna nelle prossime ore? L’Ariete avrà il sostegno di una bellissima Luna, mentre i Gemelli saranno concentrati sulla vita pratica. Agitazione alle stelle per lo Scorpione e il Cancro. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di mercoledì e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di mercoledì sarà una giornata particolarmente stimolante, merito della Luna ancora nel tuo segno. Ti sveglierai stracolmo di vitalità e con buone idee da mettere in pratica. L’energia non ti mancherà, grazie al tuo Marte! Dovrai però contenere la tua irruenza e la smania di ottenere tutto e subito. Hai avuto molte difficoltà negli ultimi due anno e servirà del tempo per superare ogni cosa. 5 stelle.

Toro

La Luna in opposizione potrebbe farti vivere qualche momento di nervosismo, se non addirittura tensione. Da giorni, oltretutto, ti trascini una stanchezza che fatichi a levarti di dosso. Sii prudente! Fra pochissimo la Luna entrerà nel tuo segno e ti darà nuovo slancio. Ti aspetta un Natale all’insegna delle emozioni. Favoriti i rapporti con i Pesci e l’Acquario. 2 stelle.

Gemelli

Si prospetta una giornata molto dinamica. La Luna in Ariete ti regalerà energia e vitalità. Mercurio in aspetto interessante stuzzicherà la tua voglia di rivalsa sul lavoro. In questi giorni sono tanti i Gemelli concentrati sulla loro professione e sui guadagni. Con Giove e Saturno in buon aspetto le soddisfazioni arriveranno già a partire da gennaio. In amore dovrai scontrarti con una Venere opposta: fai attenzione! 3 stelle.

Cancro

Dovrai tenere testa a un certo nervosismo, a un’agitazione crescente causata da questa Luna nel segno dell’Ariete. Preparati a vivere qualche piccolo intoppo o dei momenti di disagio. Niente di grave! Con i nuovi transiti di Giove e Saturno il peggio è alle spalle. Certo è che dovrai pazientare prima di riuscire a smaltire tutti l’arretrato! Per fortuna il tuo Natale sarà illuminato da una bellissima Luna. 2 stelle.

Leone

Come indica l’oroscopo di mercoledì sarà una giornata positiva. La Luna, Marte e Venere saranno in aspetto favorevole e non lesineranno forza e qualche soddisfazione personale. Purtroppo Mercurio potrebbe provocare altre ostilità sul posto di lavoro o qualche spesa imprevista. Dovresti cominciare a farti scivolare di dosso le provocazioni e dare più energia all’amore. 4 stelle.

Vergine

La giornata sarà piuttosto promettente, migliore di quelle appena trascorse, merito di questa Luna non più opposta. Approfittane per portare avanti i progetti a cui tieni. Se il 2020 ti ha regalato belle soddisfazioni, nonostante le difficoltà evidenti, il prossimo anno non sarà da meno, a patto che tu ci metta molto impegno. In amore dovresti sforzarti di essere più presente! 3 stelle.

Bilancia

Non sarà una giornata fra le più semplici, per via di questa Luna in opposizione. Nelle prossime ore sarà facile essere assaliti da nervosismo, agitazione o del disagio. Oltretutto, Mercurio in dissonanza potrebbe causare qualche grattacapo legato ai soldi: sii prudente! Per fortuna, Giove e Saturno sono diventati favorevoli: ci vorrà tempo e pazienza, ma riuscirai a superare tutte le tensioni e i problemi che hai accumulato negli ultimi anni. 2 stelle.

Scorpione

Goditi le prossime ore, ancora piuttosto serene, perché a partire da giovedì la Luna diventerà contraria e ti metterà i bastoni fra le ruote. Dovrai impegnarti per contenere il nervosismo, altrimenti finirai con il discutere in famiglia il giorno di Natale! Occhio alle spese di troppo! Prova a prendere le situazioni con un po’ più di leggerezza! 3 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di mercoledì sarà una giornata abbastanza stimolante, di certo migliore di quelle appena passate. Tu avrai più energia e vitalità e potrai cominciare a recuperare. Non sprecare le opportunità in amore, perché Venere sarà nel tuo segno ancora per poco! 4 stelle.

Capricorno

Stai vivendo un periodo tutto sommato positivo. Il 2020 è stato un anno faticoso per tutti, ma tu sei stat capace di crescere e di raggiungere traguardi soddisfacenti. Se manterrai questa determinazione, potrai ottenere altre soddisfazioni anche nel 2021. Comincia a metterti in gioco in amore, in vista di un gennaio che vedrà i sentimenti tornare in auge. 4 stelle.

Acquario

Sarà una giornata importante. Dovrai cominciare a gestire questa agitazione profonda che senti dentro te, questa smania di realizzare i tuoi desideri. Le cose si stanno muovendo. Non potrebbe essere altrimenti con Giove e Saturno nel tuo segno! Non avere fretta, i cambiamenti arriveranno e per qualcuno saranno davvero enormi! 5 stelle.

Pesci

Dovresti cercare di ritrovare una maggiore armonia interiore, soprattutto riguardo l’amore. In questi giorni stai vivendo qualche difficoltà di troppo oppure devi superare dei momenti di tensione con il partner. Ci sarà, perfino, chi faticherà ad accettare una separazione e voltare pagina. 2 stelle.