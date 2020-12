Ecco il rimedio definitivo per sconfiggere la sonnolenza dopo pranzo

A chi di noi non è mai successo di essere vittima del solito attacco di sonnolenza dopo aver pranzato? Questo tipo di sonnolenza conosciuta, anche col nome di “abbiocco”, si verifica soprattutto nel primo pomeriggio, e dopo un abbondante pranzo. Può causare non solo sonnolenza, ma anche difficoltà a concentrarsi e quindi perdita di attenzione, ma anche sbadigli continui, mancanza di energia e spossatezza. Ma qual è il rimedio definitivo per sconfiggere la sonnolenza dopo pranzo? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

La sonnolenza

La sonnolenza che ci pervade dopo aver finito di pranzate è un problema particolarmente serio per chi lavora in ufficio, e deve essere sveglio e reattivo anche durante l’orario pomeridiano. In effetti esistono diversi rimedi per cercare di contrastare la sonnolenza, ma sfortunatamente la maggior parte di questi hanno poco effetto. Esiste un unico vero rimedio per combattere la sonnolenza dopo pranzo. Scoprirete di cosa stiamo parlando continuando a leggere i prossimi paragrafi.

Il caffè e lo zucchero riescono a contrastare la sonnolenza?

Sono in molti a suggerire di bere un caffè doppio e zuccherato al punto giusto per combattere la sonnolenza che abbiamo dopo pranzo. La caffeina e lo zucchero dovrebbero aiutarci a stare più svegli e darci energia. Purtroppo, però, l’energia donata da un caffè è temporanea, e si esaurisce in tempi abbastanza brevi.

Meditare per contrastare la sonnolenza

C’è anche chi consiglia le tecniche di meditazione per contrastare la sonnolenza post pranzo. Tuttavia anche questo rimedio sembra non avere gli effetti desiderati e in grado di tenerci svegli dopo un abbondante pasto.

È possibile prevenire la sonnolenza post pranzo?

Se volete evitare il problema, la tecnica migliore è la prevenzione. Evitare quindi di mangiare a pranzo pietanze eccessivamente pesanti, ed evitate soprattutto i carboidrati. Il pasto ideale per combattere la sonnolenza deve essere ricco di verdura, ideale sarebbe, ad esempio, un’ottima insalata con broccoli, olive e semi, oppure frutta e acqua. Ma se è ormai troppo tardi e la sonnolenza è alle porte, come possiamo risolvere il problema? Esiste un unico rimedio per combattere la sonnolenza dopo pranzo lo scopriremo insieme nel prossimo paragrafo.

Combattere la sonnolenza con una passeggiata

L’unico rimedio per combattere la sonnolenza dopo pranzo è quello di sforzarsi di fare un po’ di attività fisica, meglio se all’aperto. Ricavatevi qualche minuto dopo il pasto per fare una piccola passeggiata, per esempio intorno all’isolato, o in un parco. L’aria fresca, e l’attività fisica sono l’unico rimedio che possono permetterci davvero di contrastare la sonnolenza. Non è necessario che l’attività fisica sia intensa, possiamo anche fare una semplice passeggiate, l’importante è che sia fatta per almeno 5 o 10 minuti. Seguendo questo semplice trucchetto sarete in grado di ritornare al lavoro ed essere molto più svegli e produttivi.