Ecco svelato il segreto per dire addio ai risvegli traumatici: vi servono soltanto 15 minuti

È molto probabile che capiti di svegliarsi la mattina ancora stanche e senza energie. Alle volte ci si sente persino più stanchi di quando si era andati a dormire il giorno prima. Oltretutto ci sono persone che non si trovano per niente a loro agio nel doversi alzare presto. Svegliarsi presto la mattina può causare lentezza, torpore, mal di testa, difficoltà a connettere mente e corpo. Se quando vi svegliate al mattino, siete senza energia e avete assolutamente bisogno di bere un caffè a digiuno, è necessario cominciare a chiedersi come risolvere questo fastidioso problema. Ma qual è il segreto per dire addio ai risvegli traumatici? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

Risvegli traumatici? C’è una soluzione?

Svegliarsi bene è importantissimo per essere realmente pronti e reattivi durante tutta la giornata. Contemporaneamente, un sonno ristoratore deve essere profondo. Non si può pensare di avere buoni risultati sul lavoro o nei propri impegni senza un buon risveglio. Per risolvere i problemi di stanchezza mattutina ci si deve fidare del proprio corpo ma anche seguire delle buone abitudini. All’interno dei prossimi paragrafi vi sveleremo un trucchetto grazie al quale in soli 15 minuti sarete in grado di dire addio ai risvegli traumatici e fare il pieno di energia.

Errori da non fare: ritardare la sveglia

I tempi in cui la sveglia era posizionata sul comodino è finita. Ormai il compito di svegliarci è stato conferito ai telefoni e agli smartphone. Tuttavia al loro interno è presente una funzione deleteria per il risveglio sereno. Questa funzione è chiamata “snooze”, dall’inglese “pisolino, sonnellino”. Questa funzione permette di posticipare il suono della sveglia di 5/10/15 minuti. Quindi, al suono della sveglia basterà attivare lo snooze per concedersi qualche altro minuto di sonno. Tuttavia, nonostante possa sembrare di dare sollievo al corpo, in realtà è controproducente. Ogni volta che la sveglia suona il corpo si ridesta. Ma se gli si impone di riaddormentarsi, ciò causa confusione e annebbiamento. Gli scienziati chiamano questo fenomeno “inerzia del sonno” quando la mente e il fisico non capiscono bene se svegliarsi o continuare a dormire.

Ecco cosa fare in 15 minuti per dire addio ai risvegli traumatici

Bastano solo 15 minuti per acquisire una sana abitudine che sconfiggerà il trauma del risveglio. Limpidezza del pensiero e corpo reattivo e pieno di energie prenderanno il posto della mancanza di forze. Ecco ciò che dovrai fare e che sconvolgerà la tua routine mattutina con risultati sorprendenti: