Frasi di Natale in Casa Cupiello – Stasera, martedì 22 Dicembre, in prima serata su Rai Uno va in onda Natale in Casa Cupiello, per la regia di Edoardo De Angelis ed interpretato da Sergio Castellitto, Adriano Pantaleo, Marina Canfalone ed altri grandi attori.

La celebre opera di Edoardo De Filippo mostra la vita, è una delle più belle opere di teatro che il drammaturgo ci ha regalato. Ed inoltre è un’opera ricca di frasi con significato.

Frasi di Natale in Casa Cupiello: ecco le migliori di oggi 22 Dicembre