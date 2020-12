Frigorifero instaview? Il frigo americano moderno e glamour

Negli anni il frigo americano è diventato una valida alternativa ai classici frigoriferi anche in Italia, specialmente per chi necessita di molto spazio per conservare gli alimenti. Diversamente dai frigoriferi tradizionali, il frigo americano possiede una doppia porta (alcuni modelli hanno addirittura quattro porte) il che lo rende estremamente più capiente. Negli ultimi anni, a causa dell’incessante sviluppo tecnologici, questi particolari modelli di frigoriferi si sono letteralmente evoluti, non è raro infatti imbattersi in modelli di frigo touch o in frigoriferi con schermo estremamente futuristici.

Frigorifero americano dimensioni

Le misure sono la principale caratteristica del frigorifero: altezza 170 Cm, larghezza 70 Cm, profondità 55 Cm. Si tratta quindi di uno strumento estremamente più ampio rispetto ai classici frigoriferi. Generalmente la loro capienza è di 400 litri, per i modelli più piccoli, i modelli più grandi invece raggiungono (e superano) anche i 600 litri.

Modelli di frigorifero americano

In commercio ci sono svariati modelli di frigoriferi americani, quello più conosciuto forse è il modello french door. Il classico frigo 4 ante oltre ad avere un fascino irresistibile, è anche estremamente comodo e funzionale. In genere le due porte superiori sono dedicate alla zona frigo, le porte inferiori invece sono dedicate alla zone freezer. Il vantaggio è intuitivo, possedere quattro ante infatti permette di organizzarsi meglio. Ovviamente è possibile acquistare anche modelli con il freezer sopra e il frigo sotto, a seconda delle proprie esigenze/gusti personali.

Gli optionals del frigorifero americano

In genere i frigoriferi americani sono caratterizzati da un’ampia scelta di optionals attivabili, come ad esempio l’allarme della temperatura che entra in funzione non appena avverte uno sbalzo termico capace di ledere la genuinità dei prodotti presenti al suo interno. Un altro optional estremamente diffuso nei modelli americani è sicuramente il dispenser acqua/ghiaccio. Questo permette di sorseggiare un bicchiere di acqua fresca (o di altra bevanda) senza dover aprire il frigorifero. Per chi ha dei bambini in casa un optional consigliabile è sicuramente il blocco dei tasti, questo infatti evita che i più piccoli, anche inavvertitamente, possano alterare la corretta conservazione del cibo. In fine, è sempre consigliabile scegliere frigoriferi che possiedono dei cassetti dedicati alla conservazione della frutta e della verdura visto che tali alimenti necessitano di una temperatura diversa e più delicata rispetto ad altre.

Quale frigo americano acquistare

Sul mercato esistono svariati brand produttori di tale tipologia di frigoriferi, con diversi prezzi, caratteristiche e optionals. Basta solo individuare il modello che più si adatta alle proprie esigenze.

Negli ultimi anni i modelli più in voga sono i frigoriferi instaview ovvero caratterizzati da una piccola vetrina che permette di vedere cosa c’è all’interno senza dover aprire l’anta con conseguente esposizione al caldo del cibo in esso riposto. Inoltre questa è una soluzione molto glam per tutte quelle cucine caratterizzate da un tocco moderno e minimal, il frigo infatti non è più un semplice strumento utile alla conservazione del cibo ma è diventato un vero e proprio arredo da sfoggiare nelle occasioni più importanti. Uno dei marchi specializzati in questi particolari modelli è sicuramente LG, il modello Smart Side-by-Side InstaView infatti è un vero e proprio top di gamma. Tale modello è caratterizzato da un elegantissimo pannello in vetro capace di illuminarsi al tocco, il che rende possibile vedere cosa c’è al suo interno anche nelle ore notturne senza dover accendere la luce. L’LG instaview inoltre è anche un frigorifero wifi, il che significa che è suscettibile di essere connesso ad internet. In questo modo è possibile ad esempio modificare la temperatura della zona frigo o della zona freezer direttamente dal proprio device senza doversi recare vicino al frigorifero.