Gemma Galgani è stanca di Aurora e di tutte le accuse che al centro dello studio regala nei confronti delle altre persone. La dama del parterre femminile di Uomini e Donne si dimostra così molto arrabbiata e decide di intervenire nei confronti di Aurora per dire quello che realmente pensa di lei e del suo comportamento verso le altre persone del programma.

Aurora Tropea durante la puntata di ieri al centro dello studio, sembra aver ripreso i rapporti con Gianluca che, nelle scorse settimane erano andate degenerando. Una scelta inaspettata da parte della dama che al centro dello studio si è ritrovata ancora una volta tutti contro di lei e con le spalle al muro. Così, per l’ennesima volta Aurora ha deciso di attaccare in modo diretto sia Gianni che Alessandra (dama che sta corteggiando Giancarlo) ritrovandosi così criticata anche da Gemma Galgani. Cosa è realmente successo?

Gemma Galgani stanca di Aurora Tropea a Uomini e Donne

Tropea davanti a Giancarlo si è mostrato molto combattiva nel dimostrare al cavaliere la sua grandissima voglia di stupirlo ma soprattutto di continuare la sua conoscenza. Non si aspettava infatti, che lo stesso cavaliere fosse uscito anche con un’altra signore, puntando così ad ironizzare su ciò che lei aveva in più o in meno di lei. Aurora ha così affermato nei confronti di Giancarlo: “Cos’ha lei più di me? Le labbra?”.

Frase che non è di certo passata inosservata all’interno dello studio e il primo ad attaccarla è stato proprio Gianni Sperti. Così per l’ennesima volta a Uomini e Donne, Aurora si è ritrovata faccia a faccia con tutte le persone che l’attaccavano, compresa Gemma Galgani. La dama l’ha infatti accusata affermando: “Da quando sei arrivata hai sempre attaccato tutti. Hai puntato il dito contro Roberta, contro Gianni, ma cosa hai da ridire su tutti?”. In tutta risposta Aurora ha preferito evitare di spiegare i reali motivi che l’hanno spinta anche in passato ad attaccare tutti.