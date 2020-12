Gianluca De Matteis abbandona il trono | Drastico addio a Uomini e Donne

Gianluca De Matteis abbandona il trono di Uomini e Donne e lo confessa durante la puntata di ieri in onda su Canale 5. Il tronista nelle ultime settimane si è dimostrato molto stanco di non aver costruito niente con le tantissime corteggiatrici che ha potuto conoscere. Una delusione importante che nel corso dei mesi è diventata sempre più grande fino a diventare insopportabile.

Così durante la puntata di ieri Gianluca De Matteis in lacrime ha deciso di spiegare quello che ha sentito in questi lunghi mesi. Maria De Filippi insieme a tutto lo studio si è dimostrata così molto dispiaciuta ma è riuscita a far capire all’ormai ex tronista di non sentirsi affatto incolpa. Quali sono state le parole di Gianluca?

Gianluca De Matteis abbandona il trono di Uomini e Donne

Il tronista di Uomini e Donne ha preso la parola durante la puntata di ieri spiegando di aver tantissime cose da dire all’interno studio ma soprattutto ai telespettatori. Gianluca dopo mesi seduto sul trono classico del programma, non è affatto riuscito a creare nessuna conoscenza che gli interessasse e che lo prendesse anche mentalmente. Tutte le corteggiatrici conosciute infatti, sono hanno affatto colpito Gianluca tanto da non portare avanti nessuna frequentazione. Dopo circa 4 mesi seduto sul trono di Uomini e Donne, il tronista ha deciso di abbandonare il tutto mostrandosi in lacrime davanti all’interno studio.

Gianluca De Matteis abbandona così il trono di Uomini e Donne e spiega di aver capito di non sentirsi predisposto ora nel creare una relazione d’amore. Una scelta maturata in tutte queste settimane di programma e che, lo hanno lasciato in lacrime davanti a Maria De Filippi.