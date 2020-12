Giulia De Lellis vittima di furti dai corrieri:” Mi arrivano i pacchi vuoti…”

Un periodo non molto felice per Giulia De Lellis la quale, ad oggi, sembra essere vittima di furti dai corriere che le dovrebbero recapitare gli acquisti online. In questi ultimi giorni l’influencer ha invitato tutte le sue fan femmine a curarsi, vestirsi e truccarsi al meglio per queste imminenti feste anche se si è praticamente impossibilitati nel vedere parenti ed amici. In aggiunta ha cercato di aiutare chi si è trovato in difficoltà nello scegliere i regali giusti per le proprie fidanzate o mogli.

Una cosa che però ha sconcertato l’influencer sono stati i pacchi frutto da alcuni acquisti online. Sembra che questi più volte siano stati svuotati dai corrieri stessi e consegnati ugualmente, così da farla rimanere senza parole. Questo fatto ha stupito anche i suoi fan, vista anche la gravità della questione. Così Giulia ha voluto sfogarsi direttamente con loro, condividendo questa disavventura inoltre, avrebbe anche chiesto se a qualcuno fosse capitata la stessa cosa.

Giulia De Lellis vittima di furti dai corrieri

Anche se l’Italia è zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, l’ex corteggiatrice ci ha tenuto a spronare chi la segue di non perdere lo spirito natalizio. Così ha deciso di far vedere alcuni vestiti che le potrebbero servire per le feste, anche se si festeggerà in pochi. Ha però confessato di alcune cose che proprio non le sono andate giù, visto che a rimetterci i soldi era proprio lei. Così tramite le storie di Instagram ha svelato di aver aperto alcuni pacchi dei suoi acquisti online e di non aver trovato nulla, cosa capitata per almeno 4/5 volte.

“Mi stanno rubando un sacco di cose, cioè mi arrivano i pacchi vuoti. Ci sono un sacco di corrieri ladri quest’anno. Sono seria e sconvolta a proposito” ha ammesso. Insomma, dal suo racconto sembrerebbe che i corrieri buchino i pacchi per riuscire a rubarsi l’oggetto all’interno:” Forse perché devono fare i regalini di Natale e stanno in difficoltà. Non so veramente cosa pensare”. Anche se così fosse non sarebbe proprio una cosa giusta, visto che a rimetterci è proprio lei. A questo punto i fan si sono apprestati a scriverle raccontandole cose simile capitate a loro. Diciamo che quest’anno Giulia ne ha passate diverse, ricordiamoci anche i ladri in casa.