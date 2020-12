I segni zodiacali più abili a raccontare bugie: ecco quali sono

“Chi dice di non aver mai detto una bugia, ne ha detta almeno una. Questa“. Con questa frase si riassume più o meno correttamente la natura umana riguardo le bugie: tutti ne facciamo uso in maniera più o meno “diretta”, alcuni sono più abili a raccontare frottole di altri, ma una particolare categoria è particolarmente abile a creare un complesso tessuto di trame e sottotrame per rendere una bugia credibile o comunque fantasiosa. Ecco di chi stiamo parlando.

Bilancia

Sono “ottimi” bugiardi, nel senso che riescono a “condire” in maniera convincente una bugia con parti di verità al punto da risultare maggiormente coerenti. Non solo, sono anche in grado di apparire totalmente in controllo dei propri nervi, riuscendo ingannare, in teoria, la famosa macchina della verità. Cercare di distinguere cosa è vero e cosa non lo è piuttosto difficile.

Gemelli

La bugia è semplicemente una verità non ancora accaduta, per i nati sotto il segno dei Gemelli che sono soliti essere dei veri maestri in tal senso. Quello che inganna l’interlocutore di turno è la tendenza a raccontare bugie anche quando non strettamente necessario, anche solo per rendere un racconto maggiormente interessante.

Solitamente non c’è quasi mai intenzionalità di mentire, per questo spesso sottovalutano le reazioni delle loro menzogne.

Leone

Veri maestri nel dialogare ed “affascinare” chi hanno davanti, hanno una visione decisamente elevata delle proprie capacità e sono costantemente alla ricerca di attenzioni da parte di tutti. Ecco perchè anche loro rientrano nella categoria dei “bugiardi senza motivazioni”, visto che fondamentalmente sono onesti. Teatrali e molto egocentrici, anche loro riescono a far passare una bugia come realtà senza problemi.

Scorpione

Non i più bugiardi in assoluto ma quando fanno uso di menzogne non è mai per motivazioni banali e per questo si prodigano a realizzare bugie con una certa profondità. Anche se vengono “scoperti” proveranno ed in molti casi riusciranno a spiegare seppur parzialmente le proprie ragioni.