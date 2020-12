Ipertensione: ecco i cibi che la tengono a bada

L’ipertensione, o pressione alta, è un problema di salute che non deve essere assolutamente trascurato. Quando la si nomina, infatti, si inquadra uno dei principali fattori di rischio per la salute cardiovascolare. Per tenerla a bada, è opportuno mettere in primo piano un’attenzione costante all’attività fisica. Anche l’alimentazione ha un ruolo molto importante. Se vuoi scoprire quali sono i cibi utili al proposito, non devi fare altro che seguirci nelle prossime righe di questo articolo.

Cibi contro l’ipertensione: ecco quali sono

Quando si parla di cibi da consumare per tenere a bada l’ipertensione, un doveroso cenno deve essere dedicato agli alimenti poveri di sodio. Spazio quindi a cereali, meglio se integrali, verdura e frutta fresca, frutta secca. Per quanto riguarda la verdura, è il caso di ricordare l’importanza di fare attenzione all’assunzione di ortaggi come il carciofo e il sedano, che invece poveri di sodio non sono affatto.

Cosa dire, invece, in merito ai latticini? Che, per tenere a bada l’ipertensione, è consigliabile concentrarsi sui formaggi freschi piuttosto che su quelli stagionati. Sempre in virtù della necessità di tenere sotto controllo l’apporto di sodio, un doveroso cenno deve essere dedicato all’importanza di moderare fortemente l’apporto di alimenti sotto sale. Un altro consiglio molto utile prevede il fatto di regolare il sale che si mette nell’acqua della pasta.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei cibi che è opportuno moderare se si ha intenzione di tenere sotto controllo l’ipertensione. In questo novero è possibile includere anche le minestre liofilizzate e un grande classico della cucina italiana: la pizza margherita!

Attenzione: non stiamo dicendo che questi alimenti debbano essere bannati. La cosa giusta da fare è valutare la situazione in maniera specifica a seconda dei valori della pressione, da monitorare costantemente tenendo conto delle indicazioni del medico di fiducia.

Tornando un attimo ai cibi specifici e ai menu dei vari momenti della giornata, facciamo presente che, per colazione, vanno benissimo fette biscottate integrali accompagnate con un po’ di confettura.

A pranzo nessuno vieta di consumare la pasta, che dovrebbe però essere accompagnata da carne, possibilmente bianca, o da pesce. In linea di massima, la dieta mediterranea, che comprende anche l’utilizzo dell’olio d’oliva, è molto adatta a chi deve controllare l’ipertensione. Tutto, ribadiamo, dipende dalla situazione specifica della singola persona, che deve farsi stilare da un nutrizionista un piano alimentare ad hoc.