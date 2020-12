Le donne mentalmente più forti dello zodiaco: niente le mette in difficotà, ecco quali sono

La definizione di carattere forte in alcuni casi è eccessivamente abusata o utilizzata in maniera non propriamente consona al contesto: per quanto riguarda il mondo femminile è sicuramente possibile applicare questo termine a svariate categorie di donne, ma forse questo tratto va riferito alla capacità di gestire persone e situazioni problematiche con un certo polso, senza subirne le conseguenze. Ecco quindi quali sono le donne più forti in tal senso:

Sagittario

Le donne nate sotto questo segno hanno raggiunto la consapevolezza in gran parte dei casi fin dall’adolescenza e rappresenta in molti casi il loro punto di forza principale, al punto da apparire molto equilibrate: non hanno “grilli per la testa” e non appaiono mai saccenti, ma al contempo conoscono alle perfezione i loro limiti. Questo le mette in una posizione di vantaggio in quasi tutte le situazioni.

Vergine

Pianificatrici nate e calcolatrici in tutto e per tutto, le Vergine non amano essere considerate sprovvedute, mettendo in mostra le loro migliori qualità in fase di programmazione: anche quando conoscono qualcuno di nuovo danno sempre il beneficio del dubbio e sono molto comprensive almeno finchè non si sentono prese in giro. Il tal caso la donna Vergine reagisce in modo diretto e chiaro per mettere subito i “puntini sulle I”.

Ariete

Le Ariete riescono a far convivere la propria indole impulsiva con un’onestà non comune nella maggior parte dei segni zodiacali: sono assolutamente convinte che con un buon grado di schiettezza e trasparenza sia possibile arrivare a qualsiasi obiettivo e questo le mette al riparo da eventuali fraintendimenti.

Scorpione

Molto complesse ma anche piuttosto versatili, le Scorpione riescono ad adattarsi senza problemi alla maggior parte delle situazioni, essendo molto analitiche e ragionatrici di natura. Oltre che grandi lavoratrici, sono portate a gestire al meglio le relazioni interpersonali che vengono gestite con fare deciso ed onesto allo stesso tempo.