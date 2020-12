Lorenzo Riccardi sogna un matrimonio:” Una cosa talmente spontanea…”

Bellissimi propositi per una coppia formatasi a Uomini e Donne che arriva a pensare a passi davvero importanti: Lorenzo Riccardi sogna il matrimonio con la sua fidanzata. Sembra andare a gonfie vele la loro relazione così tanto da pensare ai fiori di arancio per i due giovani, che ad oggi convivono insieme.

Dopo poco più di un anno dalla scelta di Lorenzo, i due si sentono pronti ad incorniciare la loro storia intraprendendo delle strade fondamentali per riuscire poi a costruire una famiglia. A raccontare come procede i loro cammino e cosa vogliono riservarsi per il futuro, sono stati loro stessi attraverso un’intervista.

Lorenzo Riccardi sogna un matrimonio

Dopo due edizioni di corteggiamento arriva anche il suo momento, infatti Maria De Filippi decide di metterlo sul trono così da essere lui per la prima volta ad essere portato fuori e riempito di attenzioni. Arrivato alla scelta con Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi, il tronista sceglie spinto dal sentimento quest’ultima. Fin da subito i due si sono mostrati molto presi ed innamorati, decidendo di vivere insieme praticamente subito. Sicuramente una cosa del genere può far storcere il naso per la fretta con cui è stata presa questa decisione, ma ad oggi entrambi sanno quanto è stata giusta.

Riguardo questo, la bellissima ragazza di latina ha espresso la sua felicità nel poter vivere il suo ragazzo al cento per cento, come una coppia che si conosce da anni. Per lei è stato quel passo in più che ha migliorato la loro storia e li ha ovviamente uniti ancora di più:” È stata una cosa talmente spontanea che il giorno dopo siamo andati in cerca di una casa”. Tra di loro non ci sono molte discussioni, anzi al massimo vi sono alcuni bisticci che si concludono in poco tempo. Insomma, una coppia che, anche sui vari social, è davvero felice di essersi trovati e scelti, pronti a costruirsi il loro futuro insieme.

Claudia afferma:” Una cosa talmente spontanea…”

Sono pronti davvero a tutto, l’importante è stare insieme. Claudia e Lorenzo si danno forza a vicenda e cercano sempre di mantenere il clima sereno. Importante per loro è il dialogo che sembra non mancare mai, l’ex tronista afferma:” Io e Claudia andiamo molto d’accordo, lei non è una che rompe le scatole”. E continua:” Ogni tanto si impunta sulle cavolate dice che sono disordinato ma non è vero: la vera disordinata è lei. Io pulisco, per esempio. Però lo faccio solo in sala: praticamente vivo lì”.

La fidanzata tempo fa aveva descritto questa esperienza come la cosa più bella che le potesse capitare:” La convivenza sta andando incredibilmente bene: è qualcosa di completamente nuovo per noi, perché non avevamo mai fatto un’esperienza simile prima, ma stiamo benissimo. Siamo perfettamente in sintonia”. Entrambi hanno espresso il desiderio di costruire una famiglia e convolare anche a nozze. La fidanzata di Latina ha confessato:” Se dovessi diventare mamma, sarei la persona più felice del mondo”.