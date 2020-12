Mangiare riso riscaldato fa bene? Ecco la verità

Mangiare il riso riscaldato capita a tutti, spesso lo si cucina in abbondanza a pranzo per avere la possibilità di mangiarlo di nuovo per cena. Tuttavia, questa abitudine può essere pericolosa per la salute se non si prestano le dovute attenzioni.

Il problema sta nel fatto che dopo aver portato a cottura il riso, questo, non dovrebbe rimanere a riposare per più di un’ora fuori dal frigorifero. Molti tipi di riso, infatti, possono contenere le spore di Bacillus cereus, un batterio che potrebbe essere la causa di un’intossicazione alimentare, quindi più a lungo il riso viene lasciato fuori dal frigo, maggiori sono le probabilità che questo batterio si riproduca (infatti preferisce le temperature più calde, con le basse temperature del frigorifero, non riuscirebbe a riprodursi). Questo batterio è pericoloso perchè è capace di rilasciare delle tossine rendendo il riso contaminato e provocando, a chi lo consuma, attacchi di vomito o diarrea, tipici di un’intossicazione alimentare.

Cosa fare per mangiare in sicurezza il riso riscaldato?

Per non rischiare il pericolo di subire i sintomi tipici di un’intossicazione alimentare da riso contaminato, ci sono due possibilità:

Limitarsi a cuocere la quantità di riso necessaria pesando il cereale e servendolo subito dopo la cottura. Se, però, si finisce col cuocere più riso del dovuto, bisognare conservarlo in frigo il prima possibile, giusto il tempo che riesca a raffreddarsi, l’importante è non lasciare il riso 60 minuti fuori dal frigo post cottura. Un altro consiglio è di consumare comunque il riso rimasto entro il giorno successivo da quando è stato cotto. Attenzione a riscaldarlo per bene e soprattutto mai più di una volta.

Cosa succede con il riso riscaldato nel forno microonde?

Un difetto tipico di tutti i forni a microonde è quello che spesso non riescono a riscaldare gli alimenti in maniera uniforme, per cui può capitare che esternamente il cibo sia molto caldo (anche bollente) mentre all’interno risulti ancora freddo. Il consiglio, quindi, è quello di mescolare il riso più volte in modo da uniformare la temperatura tra la parte esterna e quella interna. Anche al ristorante bisogna prestare attenzione per cui quando ordinate risotti assicuratevi delle modalità di cottura, infatti, in molte cucine è abitudine preparare in precedenza abbondanti quantità di riso e poi riscaldarle e condirle prima di servirle al cliente.

Quali sono i sintomi dell’intossicazione da riso riscaldato?

I sintomi dell’intossicazione da riso contaminato si presentano, in genere, dopo una o sei ore dopo la consumazione del riso, l’entità dei sintomi dipende dal tempo in cui il riso è rimasto fuori dal frigo dopo la cottura e quindi è stato esposto a batteri e agenti patogeni. I sintomi possono durare fino a 48 ore, essi comprendono: nausea, coliche addominali e diarrea.

Il riso in bianco fa ingrassare?

100 grammi di riso in bianco contiene 130 calorie, che di certo non sono poi così poche per un alimento che vanta il suo potere ipocalorico, quindi, informatevi sempre bene e leggete le etichette dei prodotti, loro non mentono! Inoltre, per non correre rischi è bene farsi seguire da un buon nutrizionista.