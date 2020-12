Marina Confalone ed il suo rapporto con Edoardo De Filippo

Marina Confalone è un’attrice teatrale napoletana dalle grandi doti.

Marina Confalone nasce a Napoli il 2 giugno 1951. Come i più celebri attori napoletani, ha esordito nella compagnia di teatro del maestro Eduardo De Filippo. È alta un metro e settanta centimetri.

L’attrice in questi giorni è stata più volte intervistata perché è protagonista insieme a Sergio Castellitto ed altri importanti attori della rivisitazione di Natale in Casa Cupiello.

La sua interpretazione è ancor più importante e sentita perchè la Confalone si è formata proprio nella compagnia teatrale del più grande drammaturgo napoletano.

Edoardo De Filippo è stato il primo a credere nelle capacità e nelle doti della grande attrice, ed in realtà ci aveva visto lungo.

Marina Confalone ha dichiarato che il grande Edoardo per lei è stato quasi un padre perlomeno sul palcoscenico. Per la giovane età dell’attrice lei si è sentita anche protetta ed onorata di poter stare accanto ad un così grande artista.

L’attrice ha dichiarato che Edoardo De Filippo è il più grande attore del Novecento, un uomo dalle grandi doti, ma anche un poeta.

Questa grande attrice è oggi chiamata ad onorare ancora la memoria del grande Edoardo, interpretando la moglie di Lucariello in Natale in Casa Cupiello.