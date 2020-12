Marina Confalone: la vita privata dell’attrice di Natale in Casa Cupiello

Marina Confalone è un’ attrice napoletana di grande spessore. La donna ha 69 anni, è nata a Napoli il 2 giugno del 1951.

L’attrice si è formata nella compagnia teatrale del grandissimo drammaturgo napoletano Edoardo De Filippo. Le origini della famiglia della Confalone sono di alta estrazione. Della vita privata sappiamo che suo padre era un cartolaio di ascendenze nobiliari, mentre la madre era un esercente cinematografica.

L’attrice ha raccontato che il padre si è opposto inizialmente fortemente alla decisione della ragazza di intraprendere una carriera attoriale. Tanto che i due per anni hanno interrotto i rapporti e non si sono parlati.

Marina Confalone, nonostante sia una grande attrice di successo, ha sempre tenuto particolarmente alla sua privacy. Difatti non abbiamo alcuna informazione riguardo la sua vita sentimentale. Non ci è dato sapere neppure se è sposata o meno, se ha figli o meno.