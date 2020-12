Migliori Criptovalute 2021: ecco su quali puntare

Il concetto di Criptovaluta esiste dallo sviluppo dei Bitcoin nel 2009, e consiste in un concetto di moneta virtuale basate sulla condivisione tramite peer to peer e non legata ad alcuna banca centrale o supervisore. Dopo Bitcoin sono nate una serie di criptovalute alternative (chiamate anche altcoin, ossia alternative coin, monete alternative a quella originale) che talvolta si differenziano dalla progenitrice per caratteristiche peculiari.

Criptovalute alternative

Bitcoin è in crescita vertiginosa in questi ultimi mesi, ma non è alla portata di tutti, ecco perchè nel corso degli anni sono state sviluppate criptovalute alternatve.

Oggi prenderemo in esame proprio quelle che potrebbero avere un incremento vertiginoso nel corso del 2021, come Litecoin che si basa su di una rete decentralizzata e software open source e che condivide molto con Bitcoin, ma che possiede diverse peculiarità che la rendono interessante, come il tempo di conferma delle trasazioni che è di circa 2.5 minuti contro i 10 di Bitcoin, oltre a differenze in ambito di token generati: Bitcoin può produrne un massimo di 21 milioni di monete nella sua rete mentre Litecoin può produrre fino a 84 milioni di monete.

Oltre a Litecoin un altra derivazione da Bitcoin è rappresentata da Bitcoin Cash che è considerabile a tutti gli effetti una sorta di spinoff della prima criptovaluta in assoluto al punto che fino al 1 agosto 2017 hanno condiviso la stessa BlockChain.

La capitalizzazione di mercato attualmente è 6 volte superiore a vantaggio del Bitcoin originario: tra i vantaggi principali rispetto a Bitcoin c’è una maggiore rapidità a convalidare le transazioni che possono arrivare a massimo 3 al secondo.