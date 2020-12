Natale in casa Cupiello: trama e cast del film

Natale in casa Cupiello è il film che Rai 1 propone per la sua prima serata di oggi, mercoledì 22 dicembre 2020. La pellicola è diretta da Edoardo De Angelis ed è tratta dall’opera teatrale dal titolo omonimo scritta da Eduardo De Filippo.

La trama di Natale in casa Cupiello ruota attorno ad una Napoli degli anni Cinquanta, dove Luca si prepara a costruire il presepe. Scopriamo di seguito gli altri dettagli e il cast completo.

Natale in casa Cupiello, la trama

Con l’avvicinarsi del Natale, Luca Cupiello si prepara per costruire il suo presepe. Un modo per creare un mondo perfetto e trovare il giusto posto per ogni cosa. Nessuno dei familiari tuttavia sembra interessato alla vicenda, per svariati motivi. La figlia Ninuccia infatti ha appena deciso di lasciare il marito Nicolino per amore di Vittorio, l’uomo che da sempre ha un posto nel suo cuore. Così scrive una lettera al consorte per informarlo di tutto, ma viene intercettata dalla madre Concetta. Purtroppo lo scritto finisce comunque fra le mani di Lucariello che consegna tutto a Nicolino, informandolo così del tradimento alla vigilia di Natale. La trama di Natale in casa Cupiello ci rivela che alla fine sarà proprio il presepe a creare un nuovo equilibrio e a regalare una nuova tranquillità all’intera famiglia.

Natale in casa Cupiello, il cast completo

Il cast di Natale in casa Cupiello mette al centro della scena Sergio Castellitto, che troveremo nei panni di Luca. Al suo fianco troveremo Marina Confalone nel ruolo di Concetta, la moglie. Una donna pragmatica e concreta, all’opposto rispetto al consorte. I due figli della coppia sono invece Tommasino e Ninetta. Il primo è interpretato da Adriano Pantaleo, la seconda dalla giovane Pina Turco. La famiglia Cupiello si avvale anche della presenza di Pasquale, fratelli e convivente di Luca (Tony Laudadio). Non manca inoltre Vittorio Elia (Alessio Lapice), il grande amore segreto di Ninetta e Nicola Percuoco (Antonio Milo), il marito della stessa.