Oroscopo 2021 – i segni più sfortunati

Ecco alcune anticipazioni tratte dall’Oroscopo 2021 dedicato a tutti i segni dello zodiaco. In questi giorni il cielo si sta trasformando. Che effetto avrà sulle vite dei segni zodiacali? Alcuni ne beneficeranno, ottenendo fortuna e successo. Altri, purtroppo, dovranno dire addio ai favori astrali ricevuti finora e prepararsi a un anno di sforzi e sacrifici. Quali saranno i segni più sfortunati del 2021?

Toro

Secondo l’oroscopo 2021 tu sarai uno fra i segni più sfortunati dell’anno. Purtroppo avere Giove e Saturno in quadratura non ti renderà la vita facile e dovrai affrontare parecchi ostacoli lungo la tua strada. Certe volte ti sembrerà che tutto il mondo ce l’abbia con te!

Leone

In generale ti aspetta un 2021 piuttosto impegnativo, ma alcuni mesi saranno senza dubbio più pesanti di altri, come gennaio e febbraio, oppure novembre e dicembre. In questi momenti sarà facile essere assaliti da stanchezza, sconforto o, peggio ancora, depressione.

Vergine

Come indica l’oroscopo 2021 non si preannuncia un anno facile, di quelli i cui colpi di fortuna non si contano sulle dita di una mano. Potrai, comunque, ottenere risultati soddisfacenti, ma dovrai impegnarti molto. Niente sarà regalato! Se sarai coinvolto in una faccenda legale o burocratica, ti converrà aspettare dopo l’estate prima di provare a risolverla.

Scorpione

Dovrai fare i conti con Marte in opposizione che ti renderà particolarmente affaticato nei mesi di gennaio e febbraio. Ti converrà fare ben poco e conservare le tue energie per un periodo migliore. Giove in opposizione ti concederà una pausa durante i mesi primaverili.

