Sergio Castellitto: età, figli, film, Natale in Casa Cupiello – Tutto su di lui

Sergio Castellitto è un attore, regista, sceneggiatore e doppiatore italiano molto apprezzato dal pubblico.

Sergio Castellitto nasce a Roma il 18 agosto 1953, sotto il segno del Leone. Ha dunque 67 anni. Le sue origini sono molisane, in quanto il padre è originario di Campobasso, inizia a frequentare l’Accademia nazionale d’arte drammatica. Il suo talento ben presto emerge, infatti senza terminare l’Accademia fa il suo esordio in teatro, lavorando con registi importanti.

Il suo esordio al cinema avviene con una semplice comparsa nel film I tre fratelli, ma il successo non si fa attendere a lungo. Si fa conoscere dal grande pubblico nelle commedie Piccoli equivoci di Ricky Tognazzi e Stasera a casa di Alice.

Vince due Nastri d’argento con Il grande cocomero di Francesca Archibugi e L’uomo delle stelle di Giuseppe Tornatore, nonché di un David di Donatello per Non ti muovere, tratto dall’omonimo romanzo della moglie Margaret Mazzantini che da lui è anche diretto e sceneggiato.

Sul piccolo schermo compare per la prima volta nel 1982, e dopo qualche anno diventa un volto noto e costante in tv. Ottiene grande successo di pubblico con le eccellenti interpretazioni con straordinaria intensità emotiva di Fausto Coppi, Don Lorenzo Milani, Padre Pio ed Enzo Ferrari, ma conosce anche l’insuccesso, nel 2004, con l’interpretazione del commissario Maigret nella serie di due telefilm per Mediaset diretti da Renato De Maria.

Il 1º aprile 2013 fa il suo debutto su Sky Cinema 1 nella serie In Treatment.

L’8 agosto 2013 gli viene attribuito il Pardo d’onore alla carriera durante la 66ª edizione del Festival del film Locarno.

VITA PRIVATA

Sergio Castellitto è sposato con Margaret Mazzantini, la coppia si è conosciuta durante le riprese del film I tre fratelli. La coppia si è sposata nel 1987 ed hanno 4 figli: Pietro nate nel 1991, Maria nata nel 1997, Anna nata nel 2000 e Cesare nato nel 2006.