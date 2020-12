Sergio Castellitto: Natale in Casa Cupiello è un atto d’amore

Sergio Castellitto è un attore, regista, sceneggiatore e doppiatore italiano molto apprezzato dal pubblico. Molte sono le sue eccellenti interpretazioni che hanno scosso, in modo positivo, ed emozionato milioni di italiani.

Stasera, martedì 22 Dicembre, in prima serata su Rai Uno andrà in onda Natale in Casa Cupiello per la regia di Edoardo De Angelis.

Ecco le parole di Sergio Castellitto sull’opera: E’ stata solo nostalgia, è un regalo, un privilegio, un omaggio che va in onda in una vigilia di un anno che non dimenticheremo. La commedia di De Filippo restituisce a questo evento il suo significato più profondo: non solo un periodo di feste, ma un luogo dello spirito. Fare Natale in Casa Cupiello oggi, con un film, credo sia un gesto artistico di grande attualità. La drammaturgia eterna, archetipa dei personaggi te la ritrovi tutta nelle relazioni famigliari di oggi”.

L’intramontabile opera teatrale del grandissimo Edoardo De Filippo trasformata in film è un vero e proprio atto d’amore. Del resto quest’anno è ricorso il 120° anniversario della nascita del grandissimo drammaturgo napoletano, quale miglior modo per omaggiarlo.

Portare il teatro in tv è una cosa meravigliosa, che avvicina anche i più lontani del mondo teatrale alla bellezza di questa arte. Parliamo inoltre del teatro vero e proprio, il teatro dei drammaturghi, il teatro della vita e di tutti.

Immaginiamo che l’interpretazione di Sergio sia meravigliosa, perché i personaggi come li interpreta lui sono sempre ricchi di pathos e di emozioni.

Stasera, martedì 22 Dicembre, un appuntamento imperdibile.