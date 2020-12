Sergio Castellitto: su Natale in Casa Cupiello - ero solo dispiaciuto...

Sergio Castellitto è un grandissimo attore italiano molto apprezzato dal pubblico, ma è anche un regista, uno sceneggiatore ed un doppiatore di successo.

Stasera, martedì 22 Dicembre, a partire dalle 21:30 su Rai Uno andrà in onda Natale in Casa Cupiello un remake della storica opera di Edoardo De Filippo, per la regia di Edoardo De Angelis.

Sergio Castellitto interpreta il ruolo di Luca Cupiello, quello che fu del grande Edoardo. L’attore romano ha dichiarato di non essersi sentito spaventato dal ruolo, ma di essersi approcciato a quest’interpretazione con grande rispetto e soprattutto ammirazione verso il grande re del teatro napoletano. L’attore ha dichiarato: “Ho provato in tutti i modi a metterci del mio, ad andare oltre le grandi interpretazioni di chi mi ha preceduto”. Inoltre sulla regia ha detto: “Il regista Edoardo De Angelis è stato bravissimo a mettere insieme un cast come il nostro. Siamo subito entrati in sintonia: sembravamo una compagnia teatrale, di quelle che affrontano lunghe tournée e diventano vere e proprie famiglie”.

Per concludere Sergio Castellitto ha dichiarato: “A fine set ero soltanto dispiaciuto, non avrei mai voluto lasciare Napoli e quell’atmosfera magica”.

Starà al pubblico giudicare l’opera e la riuscita della stressa. Stasera in prima serata su Rai Uno un imperdibile pezzo di teatro da cinema in tv.