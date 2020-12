Un cucchiaio di olio al giorno: ecco cosa succede al nostro corpo

L’ olio extravergine di oliva è un prodotto che vanta numerose proprietà benefiche per il nostro organismo, ampiamente riconosciute da tutta la comunità scientifica. L’olio E.V.O. è tanto rinomato da essere definito “oro giallo“, e con proprio con le sue proprietà ci aiuta a combattere una vasta categoria disturbi e anche di malattie che possono attaccare il nostro organismo come: il colesterolo alto, la pressione alta, la stitichezza, l’intestino pigro. Come vedremo in seguito è anche utilizzato nell’ambito della cosmesi, ad esempio, può essere utilizzato sul viso per ridurre le impurità e rendere la pelle più morbida e elastica, sulle ustioni per la sua azione lenitiva ed emmoliente, sui talloni per rendere la pelle più morbida e meno ruvida, sul cuoio capelluto per stimolare la crescita dei capelli. Insomma, in tutto il corpo l’olio di oliva svolge la sua attività benefica e quindi viene utilizzato anche per praticare dei massaggi rilassanti o decontratturanti.

Tuttavia, è anche un prodotto non proprio ipocalorico, quindi bisogna prestare attenzione a non esagerare con le dosi: la dose raccomandata è quella di un cucchiaio al giorno. Si consiglia anche di consumarlo la mattina a stomaco vuoto, perchè così facendo riesce a proteggere lo stomaco per tutta la durata della giornata, quasi come fosse un gastroprotettore.

Parola d’ordine: scegliere un buon olio E.V.O.

Ovviamente, se vogliamo usufruire di tutti i benefici dell’olio di oliva dobbiamo scegliere un olio che sia di ottima qualità, assolutamente made in Italy e biologico. Per ottenere tutte queste garanzie di qualità, basta leggere con attenzione le etichetta del prodotto prima dell’acquisto. Sono da eliminare tutti quei prodotti che sulle etichette riportano scritte piccolissime e spiegazioni poco chiare sull’origine del prodotto.

Scegliere un prodotto biologico è importante perchè vi dà la garanzia che nel vostro olio non sono state utilizzate sostanze tossiche, invece per quanto riguarda il processo di lavorazione dell’olio di oliva è preferibile scegliere un olio spremuto a freddo, perchè a temperatura bassa l’olio non perde le sue proprietà benefiche.

I benefici delle olive

Le olive contengono moltissimi polifenoli e questo le rende impossibili da mangiare appena colte perchè hanno un sapore molto amaro. Le olive sono ricche di antiossidanti come la vitamina E, il beta-carotene, l’idrossitirosolo, la luteina e la zeaxantina, tutte sostanze che proteggono il nostro corpo soprattutto dagli attacchi dei radicali liberi.

Essendo ricche di fibre, le olive favoriscono la motilità dell’intestino e permettono di eliminare le tossine e le scorie in eccesso del corpo; inoltre, sempre in virtù dell’alto contenuto di fibre, le olive consentono di raggiungere presto il senso di sazietà, facendoci mangiare di meno.

Altri benefici tipici delle olive riguardano: la vista, la regolazione del colesterolo nel sangue, il ridotto assorbimento di grassi e zuccheri, inoltre hanno un indice glicemico molto basso e per questo possono essere consumate anche da coloro che soffrono di diabete.

Attenzione a non abusare delle olive

Bisogna fare attenzione quando si mangiano le olive perchè, pur essendo molto salutari, le olive vanno consumate con moderazione dal momento che contengono un quantitativo non indifferente di sodio ovvero di sale.