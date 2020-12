Valentina Ferragni racconta i suoi disturbi fisici:” Ho problemi di insulina…”

La bellissima Valentina Ferragni racconta tramite le sue storie Instagram i suoi diversi disturbi fisici, problemi che affronta e si porta dietro da molti anni. Inoltre, ha trasmesso un messaggio degno di nota riguardo l’accettarsi e guardare il proprio corpo con un forte amore al fine di migliorarsi sempre e solo per sé stessi. Non è la prima volta che la sorella di Chiara racconta il suo rapporto con il suo fisico, ma il suo pensiero è sempre stato un esempio per tutte le ragazze di oggi.

In questi giorni ha deciso di parlare un po’ con i suoi tramite una box dove è possibile farle delle domande, cosa che fa spesso visto che tiene molto al suo rapporto con il suo pubblico. In questo caso è stata propria una ragazza che la segue a chiederle se avesse mai sofferto di qualche disturbo alimentare, visto anche alcune foto vecchie in cui sembra essere molto più magra. Ad oggi invece, Valentina sta bene con sé stessa e ci ha tenuto a spiegare un po’ di cose.

Valentina Ferragni racconta i suoi disturbi fisici

Ciò di cui ha parlato è davvero importante, ha svelato di soffrire di alcuni disturbi che l’hanno portata a prendere qualche kilo in più. Ma ciò che è fondamentale per lei è migliorarsi e riuscire ad apprezzarsi sempre. Queste sono state le sue parole:” In molte di voi mi hanno chiesto stasera se ho avuto disturbi alimentari perché vedono un cambiamento nel mio corpo (facendo riferimento alla mia laurea del 2015)! Non ho mia sofferto di problemi alimentari E MI RITENGO MOLTO FORTUNATA DI NON AVER MAI LASCIATO CHE LE PARANOIE/GIUDIZI/CONFRONTI PRENDESSERO IL SOPRAVVENTO SULLA MIA TESTA E SUL MIO CORPO. Nel 2015 avevo 23 anni (anzi in quella foto ancora 22), avevo un metabolismo che funzionava benissimo, ero stressata per la laurea e quindi ero più magra”.

E aggiunge:” Ad un tratto dopo qualche mese ho fatto una cura per 2 mesi con cortisoni e antibiotici, viaggiavo molto, mangiavo male e ho avuto problemi ormonali fortissimi che ancora oggi mi porto dietro, il mio metabolismo da quel giorno si è bloccato, ho scompensi ormonali molto forti, ho problemi di insulina ecc. Il corpo cambia, noi cambiamo, il mio corpo sta diventando quello di una donna, come il mio viso, è NORMALE che si cresca e si cambi!”. Conclude con un messaggio:” Ho imparato ad apprezzare il mio corpo, a capirlo ed a cercare di migliorarlo, cosa che faccio ogni giorno, ma senza privarmi delle cose che mi fanno piacere. Non ho un obiettivo di peso/forma da raggiungere, il mio obiettivo è quello di guardarmi ogni giorno allo specchio e piacermi per quella che sono”.