Armando Incarnato ci ricasca | La debolezza del cavaliere a Uomini e Donne

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Armando Incarnato ci ricasca attirando su di sé la collera della dame con cui stava uscendo, in particolare di Lucrezia Comanducci. Ma cosa avrà combinato il cavaliere campano questa volta? Chi lo conosce e lo segue, ha capito che, probabilmente Armando ha una debolezza che sta mostrando anche adesso a Uomini e Donne.

Fino a poche puntate fa, infatti, Armando si stava dedicando a conoscere solamente Lucrezia e Brunilde. Tuttavia, Armando Incarnato non può resistere e ci ricasca a Uomini e Donne. Il cavaliere campano sembra avere un debole per le donne sudamericane. A dimostrarlo è soprattutto il passato di Armando, il quale ha avuto una lunga storia d’amore in passato con la sudamericana Jeannette.

Armando Incarnato ci ricasca a Uomini e Donne

Per lungo tempo, il cavaliere si è difeso dalle accuse di essere ancora impegnato proprio con Jeannette e di essere a Uomini e Donne solo per far decollare la sua carriera di attore. Solo ultimamente, grazie a un cambio di rotta nel suo atteggiamento, il cavaliere sembra essersi scrollato di dosso questo pesante pettegolezzo. Tuttavia, Armando sembra avere un debole per le sudamericane.

Tanto che, senza dire nulla a nessuna delle dame che frequentava, Armando Incarnato è uscito con la nuova dama sudamericana Denicet. I due hanno dichiarato di essersi trovati molto bene insieme. La dama ha ammesso di essere un po’ spaventata dalla “fama” di Armando. Ma, alla fine, hanno superato insieme l’imbarazzo iniziale, trovandosi a parlare anche di argomenti molto seri, sia del passato, sia del futuro.

Inoltre, nella puntata di ieri di Uomini e Donne, l’ultima prima della pausa natalizia, Armando Incarnato ha deciso di conoscere anche una nuova dama arrivata appositamente per conoscerlo. Forse Armando ha intenzione di mettere definitivamente da parte Lucrezia a Uomini e Donne?