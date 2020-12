Aurora Tropea critica Gemma Galgani e ancora una volta parte il botta e risposta tra le due dame che, continuano a non sopportarsi in ogni loro sfaccettatura. Al centro dello studio a iniziare la nuova polemica è stata Sabrina nei confronti di Gemma, insinuando ancora una volta di aver raccontato solamente bugie sul suo conto e su quello di Maria.

Secondo Gemma Galgani infatti, una persona all’interno del trono over le avrebbe raccontato la conoscenza nascosta tra Sabina e Maria. La dama ha così riportato la notizia senza confessare chi le abbia detto queste affermazioni, scatenando così nelle scorse settimane un vero e proprio panico. Sabina nella giornata di ieri ancora una volta ha ripescato il discorso e contro Gemma si è schierata anche Aurora Tropea. Quali sono state le affermazioni di Aurora nel dettaglio?

Aurora Tropea critica Gemma Galgani

La dama del parterre femminile di Uomini e Donne si trova ancora una volta a dover affrontare tutto lo studio contro di lei, in particolar modo Gianni Sperti e Gemma Galgani. Aurora infatti, per difendere Sabina si è scagliata contro Gemma criticando il suo comportamento nei confronti degli altri cavalieri. Secondo il punto di vista di Tropea, Gemma in pochi giorni cambia idea e sentimenti nei confronti dei cavalieri, in particolar modo di Biagio e poi Maurizio.

Aurora Tropea ha così sottolineato il fatto che Gemma ha più volta mostrato un fortissimo interesse per Biagio. Sottolineando quanto fosse presa dalla loro conoscenza nonostante lui continuasse a conoscere altre dame. Dopo pochi giorni, appena visto e conosciuto Maurizio, la dama è ritornata sui suoi passi spiegando i forti sentimenti per lui dopo poche settimane di frequentazione.

Un atteggiamento che Aurora ha trovato falso e che vede come un giochetto che la dama continua a fare con tutti i cavalieri che conosce. Un botta e risposta che non ha poi portato a niente visto che le due dame non riescono proprio a sopportarsi.