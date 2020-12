Biagio ripensa ancora a Sabina | Nuove dichiarazioni a Uomini e Donne

Biagio nella puntata di ieri si lascia andare a una confessione che nessuno si darebbe mai aspettato e ripensa ancora una volta a Sabina, riportando a galla i vecchi ricordi. La loro conoscenza iniziata diversi mesi fa è naufragata a causa dei tantissimi dubbi che lo tesso cavaliere aveva e ha tutt’ora nei suoi confronti. Secondo il parere di Biagio e di Gemma Galgani, Sabina e la dama Maria si conoscono già al di fuori del programma, accusandole di essersi spalleggiate per diverse settimane al centro dello studio.

Questo ha spinto Sabina a chiudere definitivamente con Biagio portando così un bruttissimo ricordo della loro conoscenza. Questo però, non ha fermato il cavaliere che durante la puntata di ieri si è lasciato andare a una confessione inaspettata. Biagio infatti, pensa ancora a Sabina e alla loro frequentazione terminata in modo brusco e drastico. Qual è stata la risposta della dama alla sua confidenza?

Biagio ripensa ancora a Sabina

Il cavaliere di Uomini e Donne nella puntata di ieri al centro dello studio ha così rivelato qualcosa che si portava dentro ormai da tempo. Nonostante la fine della sua conoscenza con Sabina, Biagio ha confessato a Maria De Filippi di pensare ancora a lei e alle bellissime giornate passate insieme. Lui infatti, è ancora convinto che la dama e Maria del trono over siano amiche e che si siano spalleggiate durante la loro conoscenza con Biagio evitando di mettersi il bastone tra le ruote a vicenda.

A parte i suoi grandissimi dubbi però, Biagio ha spiegato di volersi riavvicinare a Sabina vista la sua forte mancanza ormai da diverse settimane. Affermazioni che non hanno per scalfito la dama che dopo le accuse e le critiche ricevute proprio da parte del cavaliere, ha deciso di chiudere in tutto e per tutto. Una scelta drastica ma che non prevede la possibilità di nessun ripensamento.