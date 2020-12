Cesare Bocci: chi è la moglie Daniela Spada? Tutto su di lei

By

Cesare Bocci è uno degli attori più famosi ed apprezzati dal pubblico. L’attore originario di Camerino ha una lunga e florida carriera alle sue spalle e continua ad essere un attore di altissimo livello.

Cesare Bocci è sposato con Daniela Spada, lei non è un’attrice e non fa parte del mondo dello spettacolo. La donna è una donna con la D maiuscola, molto coraggiosa e con la forza di un leone.

Daniela Spada inizia la sua carriera come graphic designer, ma a causa di problemi di salute deve interrompere questa carriera. Si appassiona così alla cucina ed apre un blog di cucina in cui pubblica ogni tipo di ricetta. Ha conseguito un diploma professionale di cucina e uno da pasticciera. La sua passione è così grande che nel 2014 ha deciso di aprire una scuola di cucina. Ha nel frattempo anche ripreso il suo lavoro di graphic designer per dedicarsi al suo sito web.

Cesare Bocci e Daniela Spada si incontrano molti anni fa e subito tra loro scoppia l’amore e la passione. Nel 2000 diventano genitori di Mia, e affrontano poi un periodo molto difficile.

Subito dopo il parto la donna viene colpita da un gravissimo ictus. Rimane, infatti, in coma per circa 20 giorni, ma il suo Cesare non la abbandona mai e questo sarà la loro forza.