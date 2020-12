Chi l’ha visto – Ultima puntata il 23 dicembre, quando torna?

Chi l’ha visto si prepara all’ultima puntata dell’anno: nella prima serata di oggi, mercoledì 23 dicembre 2020, Federica Sciarelli condividerà con il pubblico nuove storie di scomparse e notizie di cronaca.

Quando ritornerà in tv Chi l’ha visto? I fan sono in attesa di scoprire quando il palinsesto si rimetterà in moto, in previsione del nuovo anno. Non si tratta infatti di una novità: il programma è solito andare in pausa per alcune settimane durante il periodo natalizio.

Chi l’ha visto si ferma, quando ritornerà in tv?

Sarà l’ultima puntata di Chi l’ha visto quella di questa sera, almeno per quanto riguarda il 2020. Lo show di Federica Sciarelli andrà in pausa come di consueto in occasione del Natale e delle feste. Il prossimo 30 dicembre non potremo quindi seguire tutti gli aggiornamenti sulla cronaca nera e sugli scomparsi, anche se lo staff della redazione continuerà a rimenere attivo sui social. Come sempre. Assente sul piccolo schermo anche il mercoledì successivo, ovvero il 6 gennaio 2021, quando l’Italia festeggerà l’Epifania. Il ritorno per fortuna è previsto già per la settimana successiva, ovvero mercoledì 13 gennaio 2021.

Chi l’ha visto, anticipazioni 23 dicembre 2020

Nel frattempo sappiamo tutto sulle anticipazioni di Chi l’ha visto di questa sera. Il programma si concentrerà in particolare su Maria Sestina Arcuri, la giovane parrucchiera della provincia di Viterbo. La donna è morta cadendo dalle scale mentre si trovava a casa della nonna dell’ex fidanzato ma le autorità stanno vagliano la possibilità che non si sia trattato di un incidente. Il trentenne Andrea Landolfi infatti sarebbe il principale sospettato: la nonna potrebbe essere l’unica testimone oculare dell’accaduto, anche se in un primo momento ha riferito agli inquirenti che Maria sarebbe morta a causa di un incidente. Lo zio e la sorella dell’accusato invece, riferisce Il Messaggero, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante l’incontro con i giudici della Corte d’Assise.