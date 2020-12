Classifica e oroscopo giovedì 24 dicembre 2020: Meravigliosa vigilia per il Sagittario, tensione in casa Scorpione

Ecco l’oroscopo di giovedì 24 dicembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. I giorni della settimana scorrono veloci ed eccoci già a giovedì. Come trascorreranno la vigilia di Natale i segni zodiacali? L’Ariete e i Gemelli avranno smania di fare, il Toro accoglierà la Luna nel segno. Agitazione in casa Scorpione. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di giovedì e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di giovedì si preannuncia una giornata abbastanza interessante. Nel corso della giornata potresti essere colto dall’ansia di risolvere tutti i tuoi problemi in poco tempo. Non dovresti preoccuparti! Stai andando incontro a un metodo di grander recupero. Già a febbraio ci sarà la possibilità di prendere decisioni molto importanti. Anche in amore potrai contare sulla complicità di una bellissima Venere per riportare l’armonia nella coppia. 3 stelle.

Toro

Con la Luna nel tuo cielo potrai vivere le feste natalizie, provando momenti di piacevoli emozioni. Il Sole e Mercurio in aspetto interessante potrebbe regalarti una bella sorpresa, un guadagno inaspettato, un incontro o una notizia gradita. Giove e Saturno in opposizione potrebbero provocare qualche incomprensione, delle difficoltà con gli altri. D’ora in avanti dovresti provare a frequentare chi ti vuol bene, persone di cui ti puoi fidare e chiudere quei rapporti che non vanno più avanti. 4 stelle.

Gemelli

Ti aspetta una vigilia di Natale abbastanza stimolante. Sarai colto dalla smania di fare. Cominci a percepire aria di cambiamento e non vedi l’ora di metterti in gioco. Quasi ti dispiacerà dover restare fermo per le feste. In amore potrebbero esserci ancora dei problemi, qualche discussione accesa con il partner: ti converrà usare cautela ancora un po’, almeno finché Venere transita nel cielo del Sagittario. 3 stelle.

Cancro

Sarà una giornata piuttosto critica. Ti sentirai ancora sottotono, dal punto di vista fisico ed emotivo. Ti converrà avere prudenza, non eccedere a tavola e nel bere. Tieni a mente che il tuo recupero è appena cominciato. Anche se dovrai impegnarti molto e superare ancora parecchie difficoltà. Cerca la presenza di chi ti vuole bene, di chi è stato felice di tenderti una mano. 2 stelle.

Leone

Come indica l’oroscopo di giovedì dovrai puntare tutto sull‘amore, sugli affetti. Venere e Marte in aspetto favorevole ti daranno manforte. Sarai ricco di fascino e di carica erotica. Purtroppo d’ora in poi dovrai fare i conti con Saturno e Giove in opposizione. Questo comporterà maggiore cautela nelle decisioni. Dovrai valutare molto bene i nuovi progetti, perché potrebbero essere capati in aria o rischiosi. Prima di sbagliare, confrontati con le persone di fiducia. 3 stelle.

Vergine

Il tuo Natale sarà rischiarato da una Luna gentile che ti invoglierà ad amare. Percepirai l’amore intorno a te, l’affetto della tua famiglia. Goditelo a pieno. Venere in quadratura, però, creare piccoli blocchi, l’incapacità di esternare ciò che provi nei confronti degli altri. Cerca di trascorrere questa giornata in maniera rilassata, in compagnia dei tuoi cari. 4 stelle.

Bilancia

Non sarà una vigilia da buttare via, anche se forse ti mancherà un po’ di sprint, per colpa di Marte ancora in opposizione. Sul lavoro potresti trascinarti ancora qualche incertezza, un po’ di confusione sul da farsi, ma non dimenticare che con Giove e Saturno a favore le novità arriveranno e porteranno grandi vantaggi. Venere in bellissimo aspetto faciliterà le relazioni con il partner, ma anche con gli affetti e gli amici più stretti. 3 stelle.

Scorpione

Nelle prossime ore sarai colto da un po’ di agitazione o di malinconia: sii prudente! Forse cominci a sentirti preoccupato per il futuro, avverti l’ombra di quei Giove e Saturno in opposizione, determinati a causarti qualche nuova difficoltà o sfida da superare. Per il momento, prova a staccare la spina. Non riversare la tensione nervosa su chi ti sta vicino e concediti delle feste più tranquille. 2 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di giovedì sarà una giornata fantastica. Come potrebbe essere altrimenti con Venere nel tuo segno, Marte, Sole e Mercurio in aspetto favorevole. Ci sarà chi avrà un guadagno inaspettato, un incontro piacevole. Ti sentirai vicino alle persone che ami e, se lavori, sarai pieno di forza e vitalità. 5 stelle.

Capricorno

La Luna nel segno del Toro ti regalerà energia, vitalità e voglia di esprimere le tue emozioni. Sarai particolarmente determinato e pratico, deciso come non mai a raggiungere i prossimi traguardi che ti sei prefissato. Hai tutte le carte in regola per farlo! Purtroppo Marte in aspetto contrario potrebbe provocare un piccolo calo fisico o qualche piccolo acciacco, niente di cui preoccuparsi. In questa giornata accanto le preoccupazioni riguardo il lavoro e concediti un momento di relax e di svago in famiglia. 4 stelle.

Acquario

La Luna in aspetto dissonante potrebbe causare qualche piccolo intoppo, un ritardo o una spesa imprevista. Cerca di mantenere la calma. Per il resto potrai contare su Marte e Venere per passare una giornata piacevole in compagnia del partner e dei famigliari. Goditi questi giorni di festa e pensa al futuro pieno di promesse che ti aspetta! 3 stelle.

Pesci

Dovrai fare molta attenzione in amore, perché Venere in quadratura non promette bene. Ci si metterà anche Marte opposto a provocare discussioni in famiglia, magari per questioni pratiche, legate alla casa. Per fortuna la Luna in Toro ti offrirà energia e una buona vitalità, più disponibilità verso gli altri. 3 stelle.