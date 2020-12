Dayane Mello ha una relazione con una donna? Il gossip al Gf Vip 5

By

Dayane Mello continua a stare sotto ai riflettori delle pagine rosa. Non solo per il duro attacco ricevuto in questi giorni da un’altra concorrente del Gf Vip 5, Giulia Salemi. Secondo alcuni rumors si parla infatti della possibilità che l’attrice possa avere una relazione con un’altra donna all’esterno della Casa.

Dayane Mello ha quindi un rapporto speciale al femminile? I dubbi sono sorti a un noto settimanale italiano, forse per via dello stretto legame che la concorrente ha intrecciato con Rosalinda Cannavò nel loft di Cinecittà.

Dayane Mello ha una relazione con una donna?

Il settimanale Oggi ha scelto di sganciare una notizia bomba che riguarda Dayane Mello: pare che al di fuori del reality abbia una donna molto speciale pronta ad attenderla. Secondo il giornale la sconosciuta sarebbe una modella dal fisico mozzafiato di nome Maria: farebbe parte della stessa agenzia della Mello, la Benegas Management. Purtroppo non si conoscono altri dettagli e non è escluso che questa voce di corridoio non venga riportata al più presto alla diretta interessata. Alfonso Signorini si lascerà sfuggire una perla del genere su una delle protagoniste del Gf Vip 5? Diffile da credere.

Intanto i fan si stanno concentrando anche sulla bella amicizia nata tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: le due sono riuscite a creare un bel rapporto e sui social sono molti ad apprezzarle. Secondo i più maliziosi, in realtà fra le due sarebbe nato anche qualcosa di più. Rosalinda del resto si è dichiarata a Dayane poco tempo fa, rivelando di vedere l’amicizia come una forma d’amore e che per questo si renderebbe spesso protagonista di reazioni eccessive. Fra le due si è pensato persino a uno scoppio di passione nel Cucurio, quando Cristiano Malgioglio ha interrotto una situazione particolare.