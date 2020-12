Don Matteo 13 – Le riprese riprenderanno ad aprile

Don Matteo 13 mette in attesa tutti i fan: la famosa fiction con protagonista Terence Hill ha subito lo stesso stop imposto a tutte le produzioni del Bel Paese. L’emergenza sanitaria non è ancora terminata e a soffrirne di più è il mondo dello spettacolo.

Don Matteo 13 però non si arrende e prevede di ritornare sul set già dal prossimo aprile. Lo rivela Nino Frassica, durante un’intervista rilasciata al giornale TvMia.

Don Matteo 13, presto le riprese

Don Matteo 13 si prepara a rimettere in moto i motori: ad aprile verranno fatte le riprese per la nuova stagione. Il cast ritornerà in Umbria per l’occasione, come rivelato da Frassica. “Sono molto felice di rivedere Terence Hill, l’uomo più perbene che abbia mai conosciuto”, ha sottolineato. Da molti anni, il comico siciliano interpreta il Maresciallo Cecchini. Un uomo diviso fra l’amore per l’Arma e la sua natura di pasticcione. Lo abbiamo visto nelle ultime stagioni più cambiato che mai, anche se solo dal punto di vista sentimentale. La moglie che lo ha accompagnato per tanti capitoli infatti non c’è più e Cecchini ha dovuto fare i conti con il dolore. Poi nella sua vita è entrata una donna speciale: la madre della Capitana, quest’ultima interpretata da Maria Chiara Giannetti.

Purtroppo dobbiamo prevedere che la data di messa in onda di Don Matteo 13 non riguardi il nuovo anno, ma quello successivo. Si parla infatti del 2022 e di un totale di quattro o cinque episodi, su richiesta del protagonista. Riguardo alla trama, gli ammiratori sperano tanto in un ritorno di fiamma tra la Capitana e il Pm Nardi, interpretato da Maurizio Lastrico. I due infatti erano sul punto di sposarsi, quando il tradimento di lui ha spinto la poliziotta a prendere le distanze. “Ho già sentito che ci saranno delle novità molto belle, non solo per il mio personaggio”, ha dichiarato Lastrico tempo fa a Da noi a ruota libera. Non sappiamo però se ci sarà davvero il lieto fine fra Anna e Marco oppure se saranno altri personaggi secondari a regalarci una favola d’amore.